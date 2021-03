ThyssenKrupp-Aktie: Ist die Luft jetzt raus?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Ausnahmsweise ging es in der letzten Woche für die ThyssenKrupp-Aktie nicht ganz so unbeschwert nach oben. Der Kurs hatte mit einem hohen Handelsvolumen zu kämpfen, das ihn im Zick-Zack laufen ließ. Die Schwankungsbreite umfasste in der Spitze über 5%. Der Montag hingegen zeigte sich schon wieder versöhnlich mit den Anlegern. Unterm Strich konnte der Titel immerhin 1,79% an Wert zulegen, wenngleich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung