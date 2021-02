ThyssenKrupp Aktie: HV steht an!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Kommenden Freitag ist es so weit: Dann steht die ordentliche Hauptversammlung (HV) bei ThyssenKrupp an. Und es gibt Gegenwind! Denn der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre hat angekündigt, beim Tagesordnungspunkt (TOP 2) einen Gegenantrag zu stellen. Da geht es um die Entlastung der Vorstands-Mitglieder. Der Dachverband beantragt in seinem Gegenantrag, den Mitgliedern des ThyssenKrupp Vorstands die Entlastung zu verweigern. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



