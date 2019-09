ThyssenKrupp Aktie: Gute Nachrichten und eine spannende Frage!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die ThyssenKrupp-Aktie setzte in den vergangenen Tagen ihre steile Rallye fort und stieg bis zum Mittwoch auf ein Hoch bei 12,96 Euro an. Damit nähert sich der Kurs seinem ersten größeren Ziel, dem Hoch vom 1. Juli bei 13,29 Euro weiter an. Eine spannende Frage wird nun sein, ob und wann dieses Ziel erreicht werden kann.

Schon im Bereich von



