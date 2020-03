ThyssenKrupp Aktie: Glück im Unglück!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Kaum eine Aktie steht an der Börse derzeit derart unter Druck wie jene von ThyssenKrupp. Der kriselnde Konzern hat an unzähligen Ecken mit Problemen zu kämpfen, am Freitag rutschte die Aktie zeitweise auf ein neues Allzeit-Tief bei 6,74 Euro. Der Kursverfall konnte jedoch etwas gestoppt werden mit der Ankündigung eines neuen Auftrags aus Brasilien. Dort soll ThyssenKrupp zusammen mit Partnern vier ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



