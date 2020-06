ThyssenKrupp Aktie: Die Gefahr nimmt stündlich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Bereits am 11. Juni näherte sich die ThyssenKrupp-Aktie ihrem 50-Tagedurchschnitt gefährlich an. Es gelang den Käufern jedoch, einen Kontakt mit dem gleitenden Durchschnitt zu verhindern und den Kurs wieder ansteigen zu lassen. Der Anstieg stoppte aber schon am Abwärtstrend seit dem Hoch vom 8. Juni bei 7,94 Euro.

Auch an den folgenden Tagen konnte dieser Widerstand nicht überwunden werden. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



