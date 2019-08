ThyssenKrupp Aktie: Es gibt noch eine Rettung!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ThyssenKrupp ist am Freitag zum Abschluss der Woche um traurige und glatte 5 % gefallen. Damit befindet sich der Wert nun in einem starken Abwärtstrend. Die Aktie dürfte in den kommenden Wochen deutlich weiter fallen, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist.

ThyssenKrupp: Was ist an der 10-Euro-Marke?

ThyssenKrupp ist mit dem kräftigen Abschlag von Freitag direkt auf 10 Euro gefallen. Diese Kursmarke gilt



