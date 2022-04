ThyssenKrupp-Aktie: Es drohen weitere Rückschläge!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die ThyssenKrupp-Aktie ist am Mittwoch deutlich gesunken. An der Xetra büßte der Anteilsschein mehr als 7 Prozent ein und markierte beim Stand von 6,672 Euro ein neues 15-Monats-Tief. Bereits am Dienstag standen die Papiere unter Verkaufsdruck und gaben letztlich 4,47 Prozent nach. Dabei wurde eine weitere wichtige Unterstützung bei 7,530/7,570 Euro durchbrochen.

