ThyssenKrupp-Aktie: Eine neue Ära?

Lange Zeit war die ThyssenKrupp-Aktie eines der größten Sorgenkinder an den Börsen. In so ziemlich jeder erdenklichen Hinsicht ging es mit dem Konzern abwärts, an die letzte Dividendenzahlung dürfte mancher Aktionär sich aus dem Stehgreif gar nicht mehr erinnern.

Große Enttäuschungen ließen auch den Aktienkurs ins Bodenlose fallen. Im Vergleich zu den Kursen aus dem Jahr 2018 notierten die Anteile 2020 zeitweise



