ThyssenKrupp Aktie: Eine Milliarde!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Das ist keine Kleinigkeit: ThyssenKrupp hat eine neue Anleihe mit einem Emissionsvolumen von einer Milliarde Euro platziert. Die Platzierung verlief laut Angaben der Börse Stuttgart erfolgreich, die Zuteilung erfolgte leicht unter dem Nominalwert. Die Stückelung lag demnach mit 1.000 Euro je Stück in einem durchaus anlegerfreundlichen Bereich. Und was muss ThyssenKrupp für diese Anleihe an Zinsen zahlen? Der Kupon liegt bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung