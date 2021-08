ThyssenKrupp-Aktie: Diese Signale sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die ThyssenKrupp-Aktie hat sich in den letzten Wochen in ansteigender Form präsentiert und Ende Juli den Ausbruch aus dem seit Mai bestehenden Abwärtstrend geschafft. In den letzten Tagen schob sich der Kurs immer weiter an die 50-Tage-Linie (EMA50) heran und schien diese zu Beginn der neuen Wochen auch durchbrechen zu können. Nach durchwachsenen Quartalszahlen ist der Kurs aber wieder etwas zurückgekommen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung