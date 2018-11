ThyssenKrupp-Aktie: Die Commerzbank sieht noch Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die ThyssenKrupp-Aktie hat sich nach der abgewendeten Zerschlagung nach unten orientiert. Das Unternehmen will sich nun selbst überlegen, wie man in Zukunft weiter agieren möchte. Deshalb könnte nun auch der Chef der Aufzugsparte gehen. Dies wird zumindest in Insiderkreisen erörtert. Der Gesamtausblick des Unternehmens musste nach unten korrigiert werden und das kam bei den Aktionären nicht gut an.

Ein Beitrag von Anna Hofmann.