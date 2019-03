ThyssenKrupp-Aktie: Das Comeback ist weiterhin möglich!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die ThyssenKrupp-Aktie präsentiert sich auch an diesem Freitag überaus schwach und verliert bis in den Nachmittag hinein gut 2 Prozent an Wert. Damit bestätigt sich die schlechte Performance der vergangenen Wochen und Monate, denn die Aktie befindet sich bereits seit Ende Juli in einem Abwärtstrend. Seitdem büßte der DAX-Titel knapp die Hälfte seines Wertes ein, allein in diesem Jahr stehen bereits ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.