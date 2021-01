ThyssenKrupp Aktie: Am 5. Februar…!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Zu den Gewinnern zu Wochenbeginn gehörte die ThyssenKrupp Aktie. Im Xetra-Handel notierte diese im späten Nachmittagshandel knapp 7% im Plus und die 10-Euro-Marke war da nicht mehr allzu weit entfernt. Hier machen gerade Spekulationen die Runde. Wird ThyssenKrupp die Stahlsparte – den Kern des Konzerns sozusagen – an einen Konkurrenten verkaufen, oder an die Börse bringen? Ein Börsengang wäre vielleicht eher ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



