Thuraya führt VoIP-App und -Service ein

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Thuraya Telecommunications Company hat heute die Einführung vonThuraya Talk bekannt gegeben, seinem hochqualitativen VoIP-Dienst(Voice over IP). Thuraya Talk gibt unseren Kunden eine einfache undbequeme Möglichkeit, um verbunden zu bleiben, und eröffneteinzigartige Kommunikationsmöglichkeiten für die private undprofessionelle Nutzung. Alle Benutzer werden ihre eigene dedizierteTelefonnummer erhalten, die sie für ausgehende und eingehende Anrufeverwenden können.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/600865/Thuraya_Telecommunications_Company_Logo.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/600866/Thuraya_Launches_VoIP_App_and_Service.jpg )In der Anfangsphase des Diensts können Anrufer mithilfe derThuraya Talk-App, die ab heute vom App Store oder Google Playheruntergeladen werden kann, Sprachanrufe tätigen und Textnachrichtensenden. Die App kann über jede Internetverbindung weltweit genutztwerden - entweder über Wi-Fi beziehungsweise mobile Daten. Anruferkönnen Thuraya-Satellitentelefone oder einen anderen Apparat weltweitanrufen. Der Dienst ist ideal für Benutzer, die Thuraya-Nummernanrufen, und ermöglicht ihnen Einsparungen von bis zu 60 %.Rashid Baba, A/Chief Commercial Officer bei Thuraya erklärte: "Wirbei Thuraya suchen stets nach Wegen zur Weiterentwicklung unseresServiceportfolios, um die Anforderungen unserer Endbenutzer bessererfüllen zu können. Thuraya Talk ist das perfekte Beispiel dafür, wiewir uns an Kundenanforderungen anpassen und unseren Kunden einfach,bequem und preiswert einen hochqualitativen Dienst bieten, um mitihrer Familie und ihren Freunden in Kontakt zu bleiben."Puneet Lihala, Produktmanager für Thuraya Talk: "Dieseumfangreiche End-to-End-Lösung befindet sich vollständig im Besitzvon Thuraya und wird von uns betrieben. Wir nutzen unsere starkeBodeninfrastruktur, auf die wir bis heute erfolgreich für unserenSatellitenbetrieb zurückgreifen. Thuraya Talk bietet die gleicheexzellente Sprachqualität an, die unsere Kunden gewöhnt sind, sowieeinen sicheren Sprachkanal, der Privatsphäre und Sicherheitgarantiert."In der zweiten Phase des Diensts, dessen Einführung Anfang deskommenden Jahres geplant ist, ist das erste Mal die simultane Sprach-und Datennutzung über Thurayas Satellitennetzwerk vorgesehen.Optimiert für eine effiziente Bandbreitennutzung kann Thuraya Talkals eine bequeme Add-on-Lösung für jedes Thuraya-Breitbandterminalgenutzt werden. Indem der VoIP Gate-Adapter mit dem Terminalverbunden wird, kann der Kunde jedes Analogtelefon nutzen, umVoIP-Anrufe für operative Zwecke zu tätigen und zu empfangen. Puneetfügte hinzu: "Durch zukünftige Verbesserungen wollen wir Thuraya Talkzu der App der Wahl von Schiffsbesatzungen gemacht werden, indem dieApp so angepasst wird, dass sie zu einer idealen Lösung für dieBesatzung auf Schiffen wird, um mit Familie und Freunden in Kontaktzu bleiben."Über Thuraya Telecommunications CompanyThuraya Telecommunications Company ist ein branchenführenderMSS-Betreiber und globaler Telekommunikationsanbieter, der für eineReihe von Branchen, unter anderem für den Energiesektor, fürSendemedien, den maritimen und den militärischen Bereich, sowie fürnichtstaatliche humanitäre Organisationen innovativeKommunikationslösungen anbietet. Dank Thurayas überragendem Netzgewährleistet das Unternehmen eine klare Kommunikation und eineunterbrechungsfreie Satellitenfunkversorgung für zwei Drittel desErdballs, und dank seiner einzigartigen GSM-Roamingfunktionen für diegesamte Welt. Das vielseitige Angebot des Unternehmens antechnologisch überlegenen und äußerst zuverlässigen mobilenSatellitentelefonen und Breitbandgeräten bietet Bedienkomfort, Wert,Qualität und Leistungsfähigkeit. Thuraya bleibt seiner Verpflichtungtreu, der Menschheit durch die Bereitstellung essenziellerEinrichtungen und Mittel für optimale Verbindungsmöglichkeiten zudienen, damit kein Mensch je ohne Verbindung zur Außenwelt sein muss.Besuchen Sie uns auf http://www.thuraya.comPressekontakt:rim.sadek@thuraya.com+97144488863Original-Content von: Thuraya Telecommunications Company, übermittelt durch news aktuell