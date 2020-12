Thunderbird School of Global Management der ASU feiert ihre Dezember-Absolventen 2020 in einer Virtual Reality-Feier mit Avataren und Hologramm-Auftritten und liefert Urkunden per Drohne

Phoenix (ots/PRNewswire) - Absolventen von 2020 in Eröffnungszeremonie mit Telepräsenzrobotern in einer Virtual Reality-Version des neuen Schulgebäudes mit Hologramm-Reden und einer vom Dekan gesteuerten Drohne geehrtDie Thunderbird School bot ihrer Abschlussklasse in diesem historischen Jahr ein innovatives und integratives Erlebnis und würdigte ihre akademischen Leistungen heute in einer technologiebasierten Abschlussfeier zum Abschluss eines beispiellosen Herbstsemesters 2020.Die Online-Veranstaltung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3011353-1&h=3633869324&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3011353-1%26h%3D2292607753%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252F5eNrs0tpTeU%26a%3Donline%2Bevent&a=Online-Veranstaltung) fand im Rahmen einer perfekten Virtual-Reality-Darstellung des neuen weltweiten Hauptsitzes der Thunderbird School statt, der im August 2021 eröffnet werden soll. Die Zeremonie fand in einer digitalen Version der Aula statt, die ein Herzstück der hochmodernen Einrichtung sein wird. Der Eröffnungsredner erschien als holographische Projektion in dem virtuellen Gebäude, das dem derzeit im Bau befindlichen realen Hauptsitz nachempfunden war. Herausragende Absolventen erhielten mit Hilfe der Drohne des Dekans sogar eine spezielle Lieferung ihrer Auszeichnungsurkunden aus der Luft (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3011353-1&h=408290878&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3011353-1%26h%3D3112090948%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FRDGRUfdmCIM%26a%3Dspecial%2Baerial%2Bdelivery&a=Lieferung+ihrer+Auszeichnungsurkunden+aus+der+Luft)."Die Coronavirus-Pandemie hat die Einführung transformativer neuer Technologien beschleunigt, wie wir sie bei Thunderbird entwickelt haben. Sie helfen uns, gesund zu bleiben und miteinander in Kontakt zu bleiben, damit wir weiter gemeinsam lernen und feiern können", erklärte Generaldirektor und Dekan Dr. Sanjeev Khagram."Während andere sich in dieser Zeit zurückziehen, nutzen wir gemäß unseres Engagements für wirkungsvolle und integrative Innovation diese leistungsstarken Tools nicht nur, um uns den schwierigen Umständen dieser historischen Gesundheitskrise anzupassen, sondern auch, um beim Voranschreiten der vierten industriellen Revolution eine Vorreiterrolle in der Ausbildung von Unternehmen, Führungskräften und Führungskräften zu übernehmen. Als umfassendste und digital fortschrittlichste Akademie für Führungskräfte, Management und Wirtschaft der Welt sind wir stolz darauf, unsere Absolventen von 2020 und ihre Familien auf eine Weise zu feiern, die Grenzen überschreitet und die zukunftsfähigen Fähigkeiten und Erfahrungen nutzt, die sie bei Thunderbird erlernt und gesammelt haben. Nun freuen wir uns darauf, unsere Studierenden im Herbst 2021 in der modernsten Bildungseinrichtung überhaupt begrüßen zu dürfen", so Khagram.Informationen zur Thunderbird School of Global Management (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3011353-1&h=2251921610&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3011353-1%26h%3D1943658178%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2799872-1%2526h%253D992049820%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fthunderbird.asu.edu%25252F%2526a%253DAbout%252BThunderbird%252BSchool%252Bof%252BGlobal%252BManagement%26a%3DAbout%2BThunderbird%2BSchool%2Bof%2BGlobal%2BManagement&a=Informationen+zur+Thunderbird+School+of+Global+Management)Die Thunderbird School of Global Management ist eine Abteilung der Arizona State University. Seit 75 Jahren ist Thunderbird die Avantgarde der globalen Management- und Führungskräftebildung, die weltweit integrativen und nachhaltigen Wohlstand schafft, indem sie zukunftsfähige globale Führungskräfte ausbildet, die in der Lage sind, die größten Herausforderungen der Welt zu bewältigen. Der Master of Global Management von Thunderbird wurde 2019 im Ranking von Wall Street Journal/Times Higher Education auf Platz 1 weltweit gewählt. Die ASU wird vom US-Nachrichtenmagazin U.S. News & World Report bereits seit sechs Jahren in Folge als Nummer 1 der "innovativsten Hochschulen" des Landes eingestuft.Informationen zur ASU (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3011353-1&h=673826908&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3011353-1%26h%3D3737932226%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2799872-1%2526h%253D1200685138%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.asu.edu%25252Fabout%2526a%253DAbout%252BASU%26a%3DAbout%2BASU&a=Informationen+zur+ASU)Die Arizona State University hat ein neues Modell für die American Research University entwickelt und eine Institution geschaffen, die sich für Zugang, Exzellenz und Wirkung einsetzt. Die ASU misst sich durch diejenigen, die sie einschließt, und nicht durch jene, die sie ausschließt. Als Prototyp einer "New American University" betreibt die ASU Forschung, die zum öffentlichen Wohl beiträgt, und übernimmt die Hauptverantwortung für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Vitalität der Gemeinden in ihrem Umfeld.Pressekontakt:Jonathan Ward - Thunderbird-PressebüroJonathan.Ward@thunderbird.asu.edu+1 480.490.9773Medien Downloadhttps://thunderbird.asu.edu/convocationVideo - https://www.youtube.com/watch?v=5eNrs0tpTeUVideo - https://www.youtube.com/watch?v=RDGRUfdmCIMFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1384506/Thunderbird_Stills_11.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1166196/Thunderbird_School_of_Global_Management_Logo.jpgOriginal-Content von: Thunderbird School of Global Management, übermittelt durch news aktuell