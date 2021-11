Thunberg zu UN-Klimakonferenz: 'Wandel kommt nicht von da drinnen'

GLASGOW (dpa-AFX) - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat sich pessimistisch zur UN-Klimakonferenz COP26 im schottischen Glasgow geäußert.



"Wandel kommt nicht von da drinnen", sagte sie außerhalb des Konferenzgeländes am Montag vor Demonstranten. Den teilnehmenden Politikern warf sie vor, nur so zu tun, als läge ihnen etwas an der Zukunft junger Menschen oder dem Schicksal von bereits heute vom Klimawandel Betroffenen. Das seien keine Führungsqualitäten, so Thunberg weiter. "So sieht Führung aus", rief sie und deutete auf die versammelten Aktivisten./cmy/DP/stw