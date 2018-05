Thüringer Vollprofi geht flexibel in die Zukunft - Wie eine flexible Biogasanlage den wirtschaftlichen Kreislauf im Agrarbetrieb schließt (FOTO)

Leipzig (ots) -"Wir leben hier vor, wie die moderne Landwirtschaft funktioniert",freut sich Frank Wolfram und lässt dieses Motto nicht nur für seinenKuhstall mit 500 Milchkühen gelten. Seit 2006 schließt eineBiogasanlage den wirtschaftlichen Kreislauf des Hofes imthüringischen Saale-Orla-Kreis. Sie verwertet die anfallenden Abfälleaus Rindergülle, Hühnertrockenkot und Stallmist und versorgt den Hofund lokale Abnehmer mit Wärme. Mit der Abwärme aus der Anlage wirdGetreide getrocknet.So konsequent, wie sich die Biogasanlage in die Produktionsabläufeeinfügt, so professionell kümmert sich der Anlagenfahrer Herr Meyerum die Optimierung der Erlöse aus der Stromerzeugung. Vonursprünglich 570 kW hat er die Anlage im Oktober 2017 auf 1.856 kWerweitert. Hinzu kommt ein vergrößertes Gasspeichervolumen von nuninsg. 6.200 m³ und ein Wärmespeicher von 160 m³ zur Abdeckung desWärmebedarfs zur Unterstützung der flexiblen Fahrweise."Beim Bau der BGA lag der Fokus nicht nur auf der Vermarktung vonStrom. Das haben wir jetzt bei der Flexibilisierung stärker geplant.So unterstützt die BGA nicht nur unsere Betriebsabläufe, sondern wirdauch für sich selbst gesehen wirtschaftlich. Wir haben mit derFlexibilisierung unsere Einnahmen mit der Anlage um das 4-Fachesteigern können. So rechnet sich die Investition, und die Anlageleistet einen beachtlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit des Hofes."Zusammen mit der Energy2market GmbH (e2m) setzt Frank Wolframdiese Flexibilität gezielt ein, um Strom nach Bedarf zu produzierenoder dem Netzbetreiber als Regelenergie anzubieten. Heute schaltetdie e2m die fünf BHKW der Anlage bis zu 2-mal pro Tag über eineKommunikationsschnittstelle, um die Fahrweise an den Strompreisenauszurichten. Nur in Zeiten hohen Wärmebedarfs übernimmt Wolfram diePrognose selbst. Und das macht er so genau, dass er die profitablenZeiten bestens ausschöpfen kann. Ein Vollprofi eben.Für Rückfragen und Bildwünsche wenden Sie sich bitte an:Energy2market GmbH I Weißenfelser Str. 84 I 04229 LeipzigMichael R. Richter I Marketing & KommunikationTel.: +49 341 230 280 , michael.richter@e2m.energy I www.e2m.energyOriginal-Content von: Energy2market GmbH, übermittelt durch news aktuell