Thüringer Energie AG steigert Umsatz und Gewinn

Der Umsatz der Thüringer Energie AG (TEAG) lag mit knapp 1,6 Milliarden Euro um 30 Millionen Euro über dem des Jahres 2015, wie das Unternehmen am Donnerstag in Erfurt bei der Vorstellung der Jahresbilanz mitteilte. Der Jahresüberschuss erreichte 70 Millionen Euro und übertraf den Vorjahreswert um rund 5 Millionen Euro. Damit liege der TEAG-Jahresabschluss bereits das vierte Mal in Folge exakt im Plan des Gutachtens, das für den Verkauf der Anteilsmehrheit an die Thüringer Kommunen vor fast fünf Jahren erarbeitet worden war, sagte Vorstandssprecher Stefan Reindl. 85 Prozent der TEAG-Anteile werden von 800 Städten und Gemeinden gehalten./zei/DP/fbr