Thüringens Wirtschaftsminister Tiefensee besucht Huawei-Zentrale in Shenzhen mit großer Wirtschaftsdelegation

Shenzhen (ots) - Der Wirtschafts- und Wissenschaftsminister desLandes Thüringen, Wolfgang Tiefensee, hat am Donnerstag zusammen miteiner 50-köpfigen Wirtschafts- und Wissenschaftsdelegation dieUnternehmenszentrale von Huawei Technologies in Shenzhen besucht undsich dabei mit Huawei Senior Vice President Amy Lin getroffen.Nach einem Rundgang über den Huawei-Campus in Shenzheninformierten sich der Minister und seine Delegation imAusstellungszentrum über die neuesten Entwicklungen im Bereich derBreitbandtechnologien wie beispielsweise den neuen Mobilfunkstandard5G. Danach erfolgte das bilaterale Treffen des Ministers mit SeniorVice President Amy Lin im VIP-Pavillon. Minister Tiefensee erklärtenach dem Treffen: "Der Besuch bei Huawei, einem führenden globalenTechnologieunternehmen, war beeindruckend. Wir haben gute Gesprächezum Thema Breitbandtechnologien und der Digitalisierungunterschiedlicher Industrien geführt und uns über das Engagement vonHuawei in Deutschland in diesem Bereich informiert."Huaweis Senior Vice President Amy Lin erklärte: "Wir freuen unssehr über den Besuch des Thüringer Wirtschaftsministers Tiefensee inunserer Zentrale in Shenzhen und den produktiven Austausch zurDigitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft. Huawei Technologiesunterstützt Thüringen gerne in allen Belangen der digitalenTransformation."Die Delegation tauschte sich zudem mit Unternehmensvertretern überLösungen der drei Huawei-Geschäftsbereiche Carrier Network,Enterprise und Consumer aus: Festnetz- und Mobilfunktechnologien,innovative IT- und Cloudlösungen für den Mittelstand sowie smarteEndgeräte wie beispielsweise Smartphones, Tablets und Wearables.ÜBER HUAWEIHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als einDrittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschenBevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 180.000Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen CarrierNetwork, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Länderntätig. Huawei beschäftigt 79.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung undEntwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- undEntwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig undbeschäftigt über 2000 Mitarbeiter an 18 Standorten. In Münchenbefindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums vonHuawei.Pressekontakt:Patrick BergerHead of Media AffairsTel.: +49 (0)30 39 74 796 101Email: patrick.berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell