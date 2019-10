Thüringens Verfassungsschutzchef warnt vor Rechtsextremismus

ERFURT (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, hält den Rechtsextremismus für das derzeit größte Problem. "Wir stellen insgesamt eine wachsende Radikalisierung und Gewaltbereitschaft in allen Extremismusbereichen fest", sagte Kramer der "Bild am Sonntag". "Der Islamismus stellt durch die hohe abstrakte Gefahr von Terroranschlägen zweifellos eine große Gefahr dar. Aus meiner Sicht ist aber der Rechtsextremismus und Terrorismus derzeit eine noch größere Gefahr, weil er neben den tatsächlichen Gewaltakten unsere Demokratie auch in ihren Fundamenten bedroht."

Im Umgang mit dem Rechtsextremismus sieht Kramer auch Versäumnisse auf staatlicher Seite. "Große Teile der Sicherheitsbehörden haben den Rechtsextremismus, inklusive des rechtsextremistischen Terrorismus, nicht wirklich als Bedrohung wahrgenommen", sagte der Verfassungsschutzchef von Thüringen. "Nach dem NSU-Skandal hat man dann den gewalttätigen Rechtsextremismus angepeilt, aber den ideologischen Unterbau vernachlässigt."

