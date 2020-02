Thüringens SPD-Landeschef Tiefensee: Vertrauen in Thüringer CDU schwer erschüttert

Berlin (ots) - Die SPD in Thüringen kann sich nach der Ministerpräsidentenwahlin Erfurt nur schwer vorstellen, mit der CDU zusammenzuarbeitenDer SPD-Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee sagte am Freitag im Inforadio vomrbb, das Vertrauen in die Thüringer CDU und in Landeschef Mike Mohring seischwer erschüttert. "Das was am Mittwoch passiert ist, ist ein politischerDammbruch". Die AfD habe bei der Wahl von FDP-Mann Thomas Kemmerich genaugewusst, was sie tut. "CDU und FDP sind der AfD gefolgt, und das Ergebnis kennenwir."Weiter sagte Tiefensee: "Das ist alles schwer erträglich. Ich bin nach wie vornoch erschüttert darüber. Und es wird sicherlich viel Kraft bedürfen, dass wirmit dieser CDU unter Mike Mohring über Formen der Kooperation reden odernachdenken." Nun müsse erst einmal Kemmerich von seinem Posten zurücktreten, soTiefensee.+++ Das komplette Interview können Sie hier nachhören: http://ots.de/rtCADrPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4513868OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell