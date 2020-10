Thüringen will beschlossene Corona-Maßnahmen umsetzen

BERLIN/ERFURT (dpa-AFX) - Thüringen will die bei einem Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beschlossenen neuen Corona-Regeln umsetzen.



"Das sind die Maßnahmen, auf die sich dann auch Thüringen wird einstellen müssen", sagte Ramelow nach dem Treffen der Regierungschefs der Länder mit Merkel am Mittwoch in Berlin. Die aktuelle Corona-Verordnung läuft im Freistaat noch bis Ende Oktober. Es werde Anpassungen geben, machte Ramelow klar, "aber immer abhängig vom Infektionsgeschehen."

Der Linke-Politiker bezeichnete die Situation in der Corona-Pandemie als ernst. "Jetzt bin ich noch nicht so besorgt, dass ich denke, wir haben es in Thüringen nicht im Griff", sagte Ramelow. Aber die Infektionszahlen würden auch in Thüringen steigen. Bei den Neuinfektionen pro Tag gebe es derzeit die höchsten Werte seit März/April - hier werde er "hellwach", sagte Ramelow.

Intensiv sei auch über das Beherbergungsverbot gesprochen worden. Thüringen lehnt ein solches Verbot bislang ab. Ramelow betonte, dass die Länder dieses Thema nach den Herbstferien gemeinsam neu bewerten wollen. "Wir wollen sehen, wie unterschiedlich sich die Dinge entwickeln", sagte Ramelow./htz/DP/he