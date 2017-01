Thüringen will Energienetze wieder selbst regulieren

ERFURT (dpa-AFX) - Thüringen will die Aufsicht über die Strom- und Gasnetze der regionalen Energieanbieter wieder selbst in die Hand nehmen.



Wie MDR Thüringen am Sonntag berichtete, soll dafür eine neue Regulierungsstelle gegründet werden. Ein Sprecher des Energieministeriums in Erfurt bestätigte, dass es derzeit Gespräche innerhalb der Landesregierung gebe.

Das Land verspricht sich von diesem Schritt einen stärkeren Einfluss auf die Netzentgelte. Die Aufsicht über die Verteilnetze, zu der auch die Genehmigung der Netzentgelte gehört, hatte der Freistaat vor rund zehn Jahren an die Bundesnetzagentur abgegeben./geh/DP/he