Thüringen-Wahl: Morddrohungen von Rechtsextremen gegen Mohring

ERFURT (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der CDU für die bevorstehende Landtagswahl in Thüringen, Mike Mohring, hat eine E-Mail von Rechtsextremisten veröffentlicht, in der ihm mit Mord gedroht wird, sollte er seinen Wahlkampf nicht sofort beenden. Mohring veröffentlichte am Sonntagabend außerdem ein Video, in dem er sich zu der E-Mail äußert und zum Zusammenhalt in Thüringen aufruft: "Da gibt es Spitzenkandidaten in Thüringen, da wird das Familienhaus beschmiert, es gibt andere Spitzenkandidaten, da wird die Familie bedroht und beim nächsten Spitzenkandidaten findet die Polizei bei dem Täter, der ihn bedroht hat, auch noch Waffen. Wir müssen zusammenstehen in Thüringen. Wir dürfen kein Platz lassen für die, die Angst machen, sondern die Zuversicht muss gewinnen", so Mohring.

Foto: über dts Nachrichtenagentur