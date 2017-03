Thüringen bei Pflegeumschulung auf Platz 3 / bpa beim Tag der Berufe und Woche der Ausbildung

Erfurt (ots) - In keiner anderen Branche wurden im vergangenenJahr in Thüringen prozentual mehr Stellen geschaffen als in sozialenund pflegerischen Berufen. Beim Anteil von Umschülerinnen undUmschülern in der Altenpflege belegt Thüringen laut jüngsten Zahlender Bundesagentur für Arbeit den dritten Platz. Am Tag der Berufe(15. März 2017) und in der Woche der Ausbildung (27. bis 31.März2017) wenden sich Thüringer Unternehmen und die Arbeitsagenturgezielt an potentielle Auszubildende. Die Thüringer Landesgruppe desbpa wirbt für Ausbildung und Umschulung für den Altenpflegeberuf undden Erhalt der eigenständigen Ausbildung.Rund 900 Thüringerinnen und Thüringer lassen sich derzeit -gefördert von den Arbeitsagenturen - zur Altenpflegefachkraftumschulen. Sie machen damit 41 Prozent der insgesamt fast 2.000Auszubildenden in der Altenpflege aus. Damit steht Thüringen an Platz3 aller Bundesländer. Einer von ihnen ist Elias Kus. Der 29-jährigeArnstädter beendet im kommenden Jahr seine Ausbildung zumexaminierten Altenpfleger: "Arbeitslos war ich nie, habe aber vorhernur rumgejobbt. 2015 habe ich dann mit der Ausbildung das Richtigegefunden. Am besten gefällt mir die Abwechslung. Trotz festerStrukturen ist kein Tag wie der andere. Ich hab eine hoheVerantwortung für Menschen. Natürlich wäre es schön, wenn mehr Männerden Beruf wählen würden."Seine Ausbildung macht Kus in der Pro Seniore Residenz DornheimerBerg in Arnstadt. Leiterin ist Nadine Lopuszanski, gleichzeitigMitglied im Thüringer Landesvorstand des Bundesverbandes privaterAnbieter sozialer Dienste e.V. (bpa): "Junge Azubis und ältereUmschüler bieten eine gute Mischung in unserer Residenz. Vor allemdie Älteren bringen Lebenserfahrung mit ein und bleiben ihremAusbildungsbetrieb oft treu. Wir könnten jedes Jahr vier bis sechsFachkräfte ausbilden, bekommen aber in der Regel nur zwei bis drei,egal ob in der Erstausbildung oder als Umschüler. Da braucht es vielKreativität und Flexibilität." So wie die Pro Seniore Residenz gehenviele der mehr als 200 ambulanten und stationären Einrichtungen imbpa Thüringen aktiv gegen den Fachkräftemangel vor.Die Umschulung in der Altenpflege ist ein Erfolgsmodell. Bereitsein halbes Jahr nach Ende der Ausbildung sind laut Bundesagentur fürArbeit 4 von 5 Umschülern sozialversicherungspflichtig beschäftigt.Umso wichtiger ist es laut Margit Benkenstein, Vorsitzende des bpaThüringen, die eigenständige Altenpflegeausbildung zu erhalten. "Diesteigende Zahl Pflegebedürftiger in Thüringen brauchen Fachkräfte,die gezielt auf den Umgang mit Alterserkrankungen vorbereitet wurdenund schon vor ihrem Abschluss umfangreiche praktische Erfahrungensammeln konnten." Die Bundesregierung plant gegen den Rat vonExperten und Verbänden, die Ausbildungen zur Kranken-, Kinderkranken-und Altenpflegefachkraft zusammenzulegen und damit zu verflachen.Für interessierte Medien stellt die Landesgeschäftsstelle des bpaThüringen gerne Kontakt zur Pro Seniore Residenz Arnstadt fürInterviews mit Auszubildenden und Umschülern her.Informationen zum Tag der Berufe in Thüringen finden Sie hier:https://www.tagderberufe.de/Die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zu Teilnehmer in Maßnahmenzur Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) finden Sie hier: https://statistik.arbeitsagentur.de/nn_31930/SiteGlobals/Forms/Rubrikensuche/Rubrikensuche_Form.html?view=processForm&resourceId=210368&input_=&pageLocale=de&topicId=569364&year_month=201609&year_month.GROUP=1&search=SuchenDer Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über220 in Thüringen) die größte Interessenvertretung privater Anbietersozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.Pressekontakt:Kontakt: Thomas Engemann, bpa Landesbeauftragter, Tel. 0361 6538688;www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell