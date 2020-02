Thüringen: Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün unterzeichnet

ERFURT (dts Nachrichtenagentur) - Linkspartei, SPD, und Grüne haben mehr als drei Monate nach der Landtagswahl in Thüringen am 27. Oktober 2019 ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Thüringens geschäftsführender Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) präsentierte am Dienstag in Erfurt gemeinsam mit dem thüringischen SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee und dem Vorsitzenden der Grünen-Fraktion im Erfurter Landtag, Dirk Adams, den Regierungsvertrag. Ramelow will sich am Mittwoch im Landtag zur Wiederwahl stellen und nach dem Verlust der rot-rot-grünen Mehrheit künftig in Thüringen eine Minderheitsregierung führen.

Rot-Rot-Grün kommt seit der Landtagswahl Ende Oktober nur noch auf 42 von 90 Sitzen im Erfurter Landtag.

Foto: über dts Nachrichtenagentur