Thüga und Natuvion bauen Plattformlösung für Robotics

München/Walldorf (ots) - Thüga und Natuvion starten gemeinsam einePlattformlösung für Prozessautomatisierung. Die neue GesellschaftNatuvion Digital modelliert und vermarktet Software-Roboter für dieautomatisierte Bearbeitung von Geschäftsprozessen über eine zentraleIT-Infrastruktur - kurz Plattformlösung Robotics. Ziel desUnternehmens ist es Know-how zu teilen, Vertriebskraft zu bündeln undSkaleneffekte für Kunden zu erzielen. Jesko Schultes und HolgerStrotmann werden Geschäftsführer von Natuvion Digital.Zum 1. April 2019 hat die Natuvion GmbH, Walldorf, die NatuvionDigital GmbH gegründet. Die Thüga Aktiengesellschaft, München, iststrategischer Partner der Betreibergesellschaft fürRobotics-Anwendungen. Das IT-Beratungsunternehmen und dasThüga-Netzwerk kommunaler Unternehmen der Energie- undWasserwirtschaft möchten gemeinsam neue Roboter für dieProzessautomatisierung modellieren und in der Energiebranchevermarkten. Die Lösungen reichen vom Angebot des reinenPlattformbetriebs über standardisierte Roboter bis hin zuindividuellen Umsetzungen.Mitarbeiter bei Standardaufgaben entlasten"Robotics ist ein wichtiger Hebel, um Prozesse im Kerngeschäft derEnergiewirtschaft effizienter zu machen", sagt Dr. Matthias Cord,stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der ThügaAktiengesellschaft. "Mit Natuvion Digital können wirRobotics-Lösungen, die unser Thüga-Kompetenzcenter Digitalisierung &Kaufmännische Beratung mit Partnerunternehmen der Thüga-Gruppeentwickelt hat, in eine noch größere Verbreitung bringen." DurchRobotics wird die menschliche Interaktion mit Benutzerschnittstellenvon Softwaresystemen nachgeahmt. Software-Roboter übernehmen dabeidie Rollen der Anwender. Monotone Aufgaben werden automatisiert. DerProzessaufwand kann um bis zu 90 Prozent gesenkt und Kapazitäten füranspruchsvollere Aufgaben geschaffen werden.Plattform mit starken PartnernPartner, die bereits in die Entwicklung und Pilotprojekteeingebunden waren, werden auch mit Natuvion Digital engzusammenarbeiten und die Umsetzung von Robotics-Lösungen bei neuenKunden durch ihre Expertise und Erfahrung unterstützen. Neben derThüga zählen die E-MAKS, die Visconto und die Thüga Energienetzedazu. Sie haben bereits mit einigen Pilotanwendungen in denFachbereichen Netzabrechnung, Kundenservice, Finanzbuchhaltung undAbrechnungsmanagement erfolgreich das Potenzial von Roboticsnachgewiesen. Die Unternehmensberatung accenture wird als Inkubatordie Natuvion Digital inhaltlich und strategisch beraten.Doppelspitze für Natuvion Digital"Natuvion verfügt über umfassendes SAP®-Know-how, Thüga hatanwendungsorientierte Robotics-Lösungen entwickelt. Um dieseschneller zu skalieren, haben wir beides in Natuvion Digitalzusammengeführt", erläutert Jesko Schultes. Er wird von der Thüga indie Geschäftsführung von Natuvion Digital wechseln, wo er dasoperative Geschäft sowie das Projektmanagement leitet, aber auch dieStrategie- und Unternehmensentwicklung sowie das Business Developmentverantwortet.Gemeinsam mit Jesko Schultes wird Holger Strotmann an der Spitzevon Natuvion Digital stehen. Strotmann ist in der Geschäftsführungneben Schultes für die Strategie- und Unternehmensentwicklungverantwortlich. Er ist auch Gründer und Geschäftsführer der NatuvionGmbH und wird sein umfassendes IT-Know-how sowie seine langjährigeProjekterfahrung in der Prozessautomatisierung einbringen. "Das ThemaRobotic Process Automation gewinnt branchenübergreifend zunehmend anBedeutung", so Strotmann. "Mit der Gründung von Natuvion Digitalhaben wir die idealen Voraussetzungen geschaffen, um unsere Kundenauf ihrem Weg in die Zukunft professionell zu begleiten."