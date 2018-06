Thüga und HTGF beteiligen sich an Start-up Geospin

München, Freiburg, Bonn (ots) - Die Thüga AG und der High-TechGründerfonds (HTGF) investieren gemeinsam in das Start-up UnternehmenGeospin GmbH. Das junge Unternehmen aus Freiburg i.Br. bietetSoftwarelösungen für die Analyse von Geodaten an, mit denenUnternehmen und Kommunen geographische Erfolgsfaktoren objektividentifizieren und ihre Produkt- und Dienstleistungsangeboteerfolgreich positionieren können. Das neue Kapital soll für dieWeiterentwicklung und Markteinführung der Software verwendet werden.Im Bereich der Elektromobilität hat Geospin gemeinsam mit Thügaeine Softwarelösung für die optimale Positionierung von Ladesäulenfür Elektroautos entwickelt, die bei Partnerunternehmen der Thügabereits erfolgreich im Einsatz ist. Mit Hilfe der Standortanalyse,für die Umfeld- und Kundendaten mit Hilfe von spezialisierten,selbstlernenden Algorithmen ausgewertet werden, kann dieLadeinfrastruktur kundenfreundlich und wirtschaftlich auf- undausgebaut werden. Eine gut zugängliche und sinnvoll platzierteLadeinfrastruktur steigert die Akzeptanz für Elektromobilität bei denVerbrauchern, während die Betreiber von einer höheren Auslastungihrer Ladesäulen profitieren. "Stadtwerke sind nicht nur alsBetreiber von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität dieSchlüsselakteure für Smart Cities," erklärt Dr. Matthias Cord,stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Thüga Aktiengesellschaft."Das Know-how von Geospin können unsere Partnerunternehmen auch fürviele weitere Anwendungsfälle wie beispielsweise die Prognose lokalerAusbaubedarfe für das Verteilnetz nutzen."Analyse auf Basis modernster AlgorithmenDie Ausgründung aus der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg bietetSoftwarelösungen für die Analyse von Geodaten mithilfe vonDeep-Learning-Verfahren. Dies ermöglicht es Unternehmen,geographische Erfolgsfaktoren objektiv zu identifizieren und gezielteinzusetzen. Die entwickelte Software verbindet dabei Daten derKunden, bei der Potenzialanalyse beispielsweise die historischenLadevorgänge einer E-Ladesäule, mit mehr als 700 externenUmgebungsinformationen. Diese schließen unter anderen Wetter,Verkehr, Demographie, soziale Medien und Points of Interest, wieKinos, Restaurants oder öffentliche Einrichtungen, ein. Diegesammelten Daten werden mit Hilfe von spezialisierten,selbstlernenden Algorithmen ausgewertet. "Mit unserer Software ist eserstmals möglich, die versteckten Strukturen und Dynamiken einerStadt zu analysieren. Diese Erkenntnisse können wir schließlichUnternehmen oder Städten zur strategischen und operativenEntscheidungsfindung zugänglich machen", sagt Geospin-Gründer undGeschäftsführer Dr. Sebastian Wagner.Die Idee entwickelten die Gründer Dr. Johannes Bendler, Dr. TobiasBrandt, Dr. Christoph Gebele, Niklas Goby und Dr. Sebastian Wagner amLehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der Albert-Ludwigs-UniversitätFreiburg. Unter der Leitung von Prof. Dr. Dirk Neumann konnten hierbereits sehr früh die großen wirtschaftlichen Potentiale von (meistöffentlichen) Datenquellen aufgezeigt werden. Dr. Cord ergänzt:"Daten sind zwar bekanntlich der Rohstoff des 21. Jahrhunderts, dochnoch werden sie weder von Städten noch von Unternehmen konsequenteingesetzt, um die Herausforderungen und Chancen der weltweitenDigitalisierung aufzugreifen. Mit unserer Beteiligung an Geospinsteigen wir in einen absoluten Wachstumsmarkt ein."Zu den Kunden von Geospin zählen neben kommunalen Unternehmen ausder Thüga-Gruppe auch Firmen wie Siemens, Volkswagen oder dieDeutsche Bahn.Über Geospin GmbHGeospin wurde im März 2016 als Ausgründung des Lehrstuhls fürWirtschaftsinformatik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburggegründet. In langjähriger Forschung im Themenfeld Smart Cities habendie Gründer spezialisierte geographische Machine-Learning-Verfahrenentwickelt. Neben Veröffentlichungen in einschlägigenFachzeitschriften und Beiträgen auf renommierten internationalenKonferenzen wurde ihre Forschungsarbeit zudem mit verschiedenenAuszeichnungen geehrt. Nach einem EXIST-Stipendium konnte sichGeospin eigenfinanziert zu einem Unternehmen mit einer zweistelligenMitarbeiterzahl entwickeln, welche auf zwei Standorte in Deutschlandverteilt sind.Über Thüga:Die in München ansässige Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) ist eineBeteiligungs- und Fachberatungsgesellschaft mit kommunalerVerankerung. 1867 gegründet, ist sie als Minderheitsgesellschafterinbundesweit an rund 100 Unternehmen der kommunalen Energie- undWasserwirtschaft beteiligt. Die jeweiligen Mehrheitsgesellschaftersind Städte und Gemeinden. Mit ihren Partnern bildet Thüga dengrößten kommunalen Verbund lokaler und regionaler Energie- undWasserversorgungsunternehmen in Deutschland - die Thüga-Gruppe.Gemeinsames Ziel ist es, die Zukunft der kommunalen Energie- undWasserversorgung zu gestalten. Thüga mit ihren rund 240 Mitarbeiternentwickelt und baut die Gruppe weiter aus, unterstützt kommunaleUnternehmen mit Beratung und Dienstleistungsgesellschaften und trägtso zur Wettbewerbsfähigkeit ihrer Partner bei. Diese verantworten dieaktive Marktbearbeitung mit ihren lokalen und regionalen Marken:Insgesamt versorgen 17.200 Mitarbeiter bundesweit vier MillionenKunden mit Strom, zwei Millionen Kunden mit Erdgas und 0,9 MillionenKunden mit Trinkwasser. 2016 haben sie dabei einen Umsatz von 19Milliarden Euro erwirtschaftet. www.thuega.deÜber High-Tech GründerfondsDer Seedinvestor High-Tech Gründerfonds (HTGF) finanziertTechnologie-Startups mit Wachstumspo- tential. Mit einem Volumen voninsgesamt 892,5 Millionen Euro verteilt auf drei Fonds (272 Mio. EuroFonds I, 304 Mio. Euro Fonds II, Ziel: 316,5 Mio. Euro Fonds III),sowie einem internationalen Partner- Netzwerk hat der HTGF seit 2005bereits fast 500 Startups zu Unternehmen geformt. Sein Team auserfahrenen Investment Managern und Startup Experten begleitet dieEntwicklung der jungen Unternehmen mit Know-how,Entrepreneurial-Spirit und Leidenschaft. Der Fokus liegt aufHigh-Tech Gründungen aus den Branchen Software, Medien und Internetsowie Hardware, Automation, Health- care, Chemie und Life Sciences.Mehr als 1,5 Milliarden Euro Kapital investierten externe Investorenbislang in über 1.200 Folgefinanzierungsrunden in das HTGF-Portfolio.Außerdem hat der Fonds Anteile an mehr als 90 Unternehmen erfolgreichverkauft.Zu den Investoren der Public-Private-Partnership zählen dasBundesministerium für Wirtschaft und Energie, die KfW, dieFraunhofer-Gesellschaft sowie die Wirtschaftsunternehmen ALTANA,BASF, Bay- er, Boehringer Ingelheim, B.Braun, Robert Bosch, BÜFA,CEWE, Deutsche Post DHL, Dräger, Drillisch AG, EVONIK, EWE AG,Haniel, Hettich, Knauf, Körber, LANXESS, media + more ventureBeteiligungs GmbH & Co. KG, PHOENIX CONTACT, Postbank, QIAGEN, RWEGeneration SE, SAP, Schufa, Schwarz Gruppe, STIHL, Thüga, VectorInformatik, WACKER, Wilh. Werhahn KG.Pressekontakt:Geospin GmbHDr. Sebastian WagnerKartäuserstraße 39a79102 Freiburg im Breisgauswagner@geospin.dewww.geospin.deDr. Detlef HugDetlef.hug@thuega.deTel. +49 (0) 89-38197-1222High-Tech Gründerfonds Management GmbHDr. Maurice Kügler, Investment ManagerSchlegelstraße 253113 Bonn+49 228 823001-00m.kuegler@htgf.dewww.high-tech-gruenderfonds.deOriginal-Content von: Thüga AG, übermittelt durch news aktuell