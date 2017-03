Thüga: dena-Studie zur Netzflexibilität zeigt die Bedeutung der Verteilnetze auf

Berlin/München (ots) - "Die Verteilnetze nehmen eine zentraleRolle bei einer kosteneffizienten Realisierung der Energiewende ein.Die Studie zeigt zudem, dass eine intelligente Kombination vondezentralen Netzen und dezentralen Speichern - so wie wir es heute inder Thüga-Gruppe an verschiedenen Stellen austesten - einen Mehrwertdarstellen.", so Markus Last, Leiter Netze der ThügaAktiengesellschaft. Insgesamt haben fünf Unternehmen der Thüga-Gruppean der Gemeinschaftsstudie der dena mitgewirkt. In der heuteveröffentlichten Studie wurde untersucht, wie sich Energiespeicherfür die Flexibilisierung des Stromnetzes nutzen lassen. Neben derbetriebswirtschaftlich optimierten Nutzung von Speichern stand daherdie Frage im Mittelpunkt der Studie, wie durch Nutzung von Speichernund deren Flexibilität der durch die Energiewende bedingte Netzausbauverringert werden kann. Denn der Ende 2012 veröffentlichtendena-Verteilnetzstudie zufolge muss alleine auf Ebene derVerteilnetze mit einem Ausbau- und Modernisierungsbedarf in Höhe von27,5 bis 42,5 Mrd. Euro bis 2030 gerechnet werden.Speicher mit Mehrfachanwendung im VorteilWährend heute in der Regel ein Speicher für eine Anwendungbetrieben wird, wurde in der Studie die Kombination mehrererAnwendungsfälle untersucht. Dazu zählen unter anderemNetzausbauoptimierung, Regelleistungserbringung, Systemstabilität wieSpannungshaltung, Schwarzstartfähigkeit und Notstromversorgung.Ergebnis ist, dass sogenannte "Multi-Use-Ansätze" von Speichern, alsodie Kombination mehrerer Speicheranwendungen, Potenziale für einenbetriebswirtschaftlich optimierten Flexibilitätseinsatz bieten.Untersucht wurden im Rahmen der Studie auch Marktsituationen, indenen gegenläufige Anreize bestehen: Liegt beispielsweise bundesweiteine Stromnachfrage vor, herrscht in der Region des Speichers aberein Überangebot, dann ist der netzdienliche Einsatz des Speichers invielen Fällen kostengünstiger als der klassische Netzausbau. Konkretbedeutet das, dass der Speicher weiter Strom dezentral aufnehmen undnicht versuchen sollte, seinen eingespeicherten Strom auszuspeisen.Hierbei ist hervorzuheben, dass eine netzdienliche Fahrweise derFlexibilität nur marginale betriebswirtschaftliche Auswirkungen aufden Speicherbetreiber hat. Dies ist gesamtwirtschaftlich betrachtetvorteilhaft.Dezentrale Herausforderungen dezentral lösenDie dena-Studie zeigt ferner auf, dass die Lösung lokalerNetzprobleme - wie beispielsweise eine Leitungsüberlastung in derNiederspannungsebene - am besten durch lokale Signale für einenFlexibilitätsabruf/-einsatz erfolgen sollte. Grundsätzlich kannfestgestellt werden, dass lokale Steuerungssignale dabei bundesweitenüberlegen sind.Nach Auffassung der Studienautoren werden die bestehendenrechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen einervolkswirtschaftlich optimalen Nutzung von Speicherflexibilitätennicht gerecht. Speicherbetreiber sollten wie andere NetznutzerAnreize erhalten, ihre Flexibilität dem Netzbetreiber für dasNetzengpassmanagement zur Verfügung zu stellen.Politik muss geeignete Rahmenbedingungen noch schaffenHierzu zählt insbesondere eine gleichwertige Behandlung vonInvestitions- wie Betriebskosten im Rahmen der Anreizregulierung.Innovative Technologien, die dazu beitragen, den Netzausbau zuverringern oder zeitlich zu verschieben, haben in der Regel einenhöheren Betriebskosten-Anteil (OPEX). Sofern diese Technologien zumEinsatz kommen sollten, würde dies zu einer Verschiebung vonKapitalkosten (CAPEX) zu Betriebskosten (OPEX) im Vergleich zu heuteführen. Der aktuelle Regulierungsrahmen reizt aber tendenziellCAPEX-lastige Investitionen an (=klassischer Netzausbau) undentsprechend weniger die Nutzung innovativer Technologien.Ein weiterer Ansatz wäre nach Ansicht der Studie die technischeErtüchtigung der Netzbetriebsmittel für den netzdienlichenFlexibilitätseinsatz auch auf Ebene der Niederspannung. Diebestehende Anreizregulierung fördert keine Investitionen in dieSensorik der Verteilnetze. Folglich haben die Netzbetreiber nur einenbegrenzten Kenntnisstand der Netzsituation in den unterenSpannungsebenen. Durch Einsatz von Sensorik würden diese dieNetzsituation besser kennen und Maßnahmen zur Steigerung derFlexibilitäten ergreifen können.Weitere Maßnahmen könnten eine Weiterentwicklung derNetzentgeltsystematik sowie der Abbau von verzerrenden staatlichenSteuern und Abgaben darstellen, damit mehr netzdienliche Flexibilitätangereizt werden kann.Für die zuletzt genannten Maßnahmen müssen laut Studie aber nochvertiefende Analysen, Pilotprojekte und Kosten-Nutzen-Analysendurchgeführt werden, um ein sinnvolles Vorgehen zu ermöglichen, dasalle möglichen Wechselwirkungen im System berücksichtigt. Aus Überzeugung,dass Zusammenarbeit Mehrwert schafft, bildet Thüga gemeinsam mitihren Partnern den größten kommunalen Verbund lokaler und regionalerEnergie- und Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland - dieThüga-Gruppe. 