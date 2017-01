Thüga beteiligt sich an Start-up home&smart GmbH

München/Karlsruhe (ots) - "Mit unserer neuen Beteiligung an derhome&smart GmbH bauen wir die strategische Digitalisierungskompetenzder Thüga und Partnerunternehmen weiter aus", so Dr. GerhardHoltmeier, Mitglied des Vorstands der Thüga Aktiengesellschaft. Thügahat sich an dem Unternehmen mit acht Prozent beteiligt, mit derMöglichkeit einer späteren Aufstockung. Weitere Gesellschafter sinddie KIC InnoEnergy Germany GmbH sowie die badenova AG & Co. KG. Indem Startup mit Sitz in Karlsruhe arbeiten insgesamt 15 Mitarbeiter.home&smart GmbH betreibt seit dem 16. Januar 2017 das gleichnamigeInternetportal (www.homeandsmart.de). "Einer der Treiber für denTransformationsprozess in der Energiebranche ist die Digitalisierung.Vernetzte Services und intelligente Geräte rücken immer mehr in denFokus", erklärt Holtmeier. Gleichzeitig ist der Smart Home Markt fürden Endverbraucher aber noch unübersichtlich und die Produkte sinderklärungsbedürftig. Hier setzt home&smart an. Das Portal punktetdurch gut recherchierte und verständlich aufbereitete Informationensowie Herstellerunabhängigkeit", ist Holtmeier überzeugt.Smart Home verständlich und zugänglich machenZum Launch sind die 50 Top-Systeme in Deutschland getestet undbewertet worden. Insgesamt hält das Portal über 1.000 Berichte und400 konkrete Anwendungsfälle zu Smart Home-Systemen und Internet ofThings bereit. Es bietet den Verbrauchern Informationen und Beratungzu Einsteigerlösungen wie der alleinigen Heizungs- oderLichtsteuerung sowie zu Komplettsystemen für die Steuerung vonHeizung, Licht, Haushaltsgeräten, Entertainment, Sicherheitssystemensowie weiteren speziellen Anwendungsfällen an. UmfangreicheTestberichte und ein eigenes Testsiegel mit detailliertenEmpfehlungen der Redaktion zu den einzelnen Lösungen helfen denVerbrauchern bei ihrer Kaufentscheidung. "Bisher ist dieses Feld ehertechnisch getrieben. Mit home&smart werden die Themen für dieVerbraucher greifbarer und verständlicher und damit für eine breitereÖffentlichkeit zugänglich", so Holtmeier. Das zentrale Portal wirdals Basis dienen, um Stadtwerken perspektivisch ein White LabelAngebot zu unterbreiten, das diese in ihren Webauftritt integrierenund zur Kundenbindung verwenden können. "Gerade beim ThemaDigitalisierung befinden sich Stadtwerke im starken Wettbewerb zubranchenfremden Unternehmen, die in den Markt dringen. Wer sich hierbehaupten will, muss dem Kunden einen Mehrwert bieten, das wollen wirmit diesem Portal erreichen", unterstreicht Holtmeier die Bedeutungder Beteiligung.Über Thüga:Die Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) ist eine Beteiligungs- undFachberatungsgesellschaft mit kommunaler Verankerung. Sie ist alsMinderheitsgesellschafterin bundesweit an rund 100 Unternehmen derkommunalen Energie- und Wasserwirtschaft beteiligt. Die jeweiligenMehrheitsgesellschafter sind Städte und Gemeinden. Aus Überzeugung,dass Zusammenarbeit Mehrwert schafft, bildet Thüga gemeinsam mitihren Partnern den größten kommunalen Verbund lokaler und regionalerEnergie- und Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland - dieThüga-Gruppe. Gemeinsames Ziel ist es, die Zukunft der kommunalenEnergie- und Wasserversorgung zu gestalten. Im Verbund sind dieRollen klar verteilt. Thüga ist mit der unternehmerischen Entwicklungbeauftragt: Ausbau und Weiterentwicklung des Beteiligungsportfolios,Steigerung der Ertragskraft des Beteiligungsportfolios durch dasAngebot von Beratungsleistungen sowie durch die Weiterentwicklung vonKooperationsplattformen mit dem Angebot wettbewerbsfähigerDienstleistungen. Die rund 100 Partner verantworten die aktiveMarktbearbeitung mit ihren lokalen und regionalen Marken: insgesamtversorgen 17.100 Mitarbeiter bundesweit 4,0 Millionen Kunden mitStrom, 2,0 Millionen Kunden mit Erdgas und 0,9 Millionen Kunden mitTrinkwasser. 2015 haben sie dabei einen Umsatz von 19,8 MilliardenEuro erwirtschaftet.Pressekontakt:PressesprecherinCarmen MeinholdNymphenburger Straße 3980335 Münchencarmen.meinhold@thuega.deTel. +49 (0) 89-38197-1542Original-Content von: Th?ga AG, übermittelt durch news aktuell