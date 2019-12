Thüga auf dem Weg zur Klimaneutralität (FOTO)

München (ots) - Die Thüga, Kern des größten kommunalen Verbunds lokaler undregionaler Energie- und Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland, hatkonkrete Schritte zur eigenen CO2-Reduktion eingeleitet. Zusätzlich hat dasUnternehmen die CO2-Emissionen der Hauptverwaltung in München rückwirkend fürdas Jahr 2018 identifiziert und mit internationalen Projekten derKlimaschutzberatungsagentur ClimatePartner ausgeglichen.Die Energiewirtschaft der Bundesrepublik mitzugestalten bedeutet für die Thügaauch, nachhaltige Antworten auf die größten Herausforderungen unserer Zeit zufinden. Zu diesen zählt besonders der Klimaschutz. Michael Riechel, Vorsitzenderdes Vorstandes der Thüga Aktiengesellschaft betont: "Als Unternehmen imEnergiesektor haben wir eine besondere Verantwortung im nachhaltigen Umgang mitbegrenzten natürlichen Ressourcen." Gemeinsam treiben die kommunalen Energie-und Wasserversorger der Thüga-Gruppe die Energiewende bereits seit Jahren vorOrt voran und entwickeln Lösungen, mit denen die Energiebranche und ihre Kundeneinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Auch die Thüga-Hauptverwaltung in Münchenbeteiligt sich am Schutz der Umwelt und hat dazu zunächst den CO2-Fußabdruckihrer Geschäftsaktivitäten ermittelt und ausgeglichen.Emissionen ausgleichen und reduzierenKohlendioxid-Treiber der Hauptverwaltung München wurden Ende 2019 rückwirkendfür das Jahr 2018 identifiziert und mit zertifizierten Klimaschutzprojektenausgeglichen. Wesentliche Kategorien waren unter anderem Geschäftsreisen,Energie- und Wärmeverbrauch sowie Mitarbeiterverpflegung und Geschäftsessen."Wir haben darüber hinaus auch die Emissionen des Wegs zur Arbeitmiteingerechnet und dazu die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragt", soRiechel. Bis auf Weiteres werden zusätzlich auch alle Veranstaltungen, die beider Thüga stattfinden oder von Thüga organisiert werden, klimaneutral gestellt.Dabei geht es vor allem um die Emissionen, die durch die Anreise der Teilnehmerentstehen. "Das ist aber erst der Anfang unserer Bemühungen," sagt Riechel. "Füruns bedeutet Klimaschutz, Energie einzusparen und unsere Energieeffizienz zusteigern. Deswegen haben wir Maßnahmen entwickelt, um künftig weniger CO2 zuproduzieren." Unter anderem wird das über erneuerbaren Strom, intelligenteHeizungssteuerung und Anreize für klimafreundliches Verhalten derThüga-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter erreicht. Riechel: "Wir gehen davon aus,mithilfe dieser Maßnahmen unsere Emissionen zukünftig um gut 20 Prozentverringern zu können."Klimaschützer grünes GasUm den CO2-Fußabdruck ihrer Geschäftsaktivitäten 2018 auszugleichen, hat Thügazwei Klimaschutzprojekte von ClimatePartner in Indien und Vietnam gewählt, diehochwertige und international anerkannte Standards erfüllen. Michael Riechelzeigt sich sehr zufrieden: "Sie sind nicht nur Gold-Standard-zertifiziert,sondern tragen auch zum Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele bei, wie zumBeispiel Gesundheit, Bildung und bezahlbare und saubere Energie." Eines derProjekte unterstützt den landesweiten Bau von Kleinbiogasanlagen in Vietnam.Damit wird aus Thüga-Sicht nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung derglobalen Erwärmung geleistet: "Das Thema erneuerbares Gas hat für die Thügaeinen wichtigen Stellenwert", so Riechel. "Mit dem 5-Punkte-Plan setzen wir unsin der Politik für die Einführung einer Quote für erneuerbare Gase inDeutschland ein. Das Projekt in Vietnam zeigt, dass Biogas auch in anderenRegionen der Welt einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann." Dergesamte Prozess des Emissionsausgleichs ist durch das Label "klimaneutral" undeine Urkunde mit ID-Nummer und Tracking-URL transparent und nachvollziehbar.Weitere Informationen zum Klimaschutz bei Thüga:https://www.thuega.de/klimaschutz-bei-thuega/Über Thüga:Die in München ansässige Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) ist eine Beteiligungs-und Fachberatungsgesellschaft mit kommunaler Verankerung. 1867 gegründet, istsie als Minderheitsgesellschafterin bundesweit an rund 100 Unternehmen derkommunalen Energie- und Wasserwirtschaft beteiligt. Die jeweiligenMehrheitsgesellschafter sind Städte und Gemeinden. Mit ihren Partnern bildetThüga den größten kommunalen Verbund lokaler und regionaler Energie- undWasserversorgungsunternehmen in Deutschland - die Thüga-Gruppe. Gemeinsames Ziel
ist es, die Zukunft der kommunalen Energie- und Wasserversorgung zu gestalten.
Mit ihren mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt und baut
Thüga die Gruppe weiter aus, unterstützt kommunale Unternehmen mit Beratungs
sowie Dienstleistungsgesellschaften und trägt so zur Wettbewerbsfähigkeit ihrer
Partner bei. Diese verantworten die aktive Marktbearbeitung mit ihren lokalen
und regionalen Marken: Insgesamt versorgen die Thüga-Partner mit ihren mehr als
20.000 Mitarbeitern bundesweit über vier Millionen Kunden mit Strom, zwei
Millionen Kunden mit Erdgas und eine Million Kunden mit Trinkwasser. Im Jahr
2018 haben sie dabei einen Umsatz von mehr als 21 Milliarden Euro
erwirtschaftet.
https://www.thuega.de