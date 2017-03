Thüga Smartservice GmbH als erster Dienstleister für die Smart Meter Gateway Administration auf Basis von IT-Grundschutz zertifiziert

Bonn/Naila (ots) - Die Thüga SmartService GmbH (SmartService) hatheute durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik(BSI) die Zertifizierung für die Dienstleistung der Smart MeterGateway Administration (SMGWA) erhalten. Die Zertifizierung erfolgtnach ISO 27001 auf Basis IT-Grundschutz. Ein SMGWA konfiguriert undbetreibt das Gateway, die Kommunikationsvorrichtung des intelligentenMesssystems. In dieser wird definiert, wem das Gateway die Daten zurVerfügung stellt.Bei der Übergabe des Zertifikates durch Thomas Gast,Fachbereichsleiter D 1, führte dieser in den Räumen des Bundesamtesaus: "Mit der Zertifizierung desInformationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) bei der SmartServicewird ein weiterer wichtiger Baustein auf dem Weg zum sicherenintelligenten Messsystem gelegt. Die Vorgaben desMessstellenbetriebsgesetzes und die dazu mit der Branche erarbeitetenund definierten Anforderungen der TR-03109-6 an einen SMGWA werden imRahmen der Dienstleistung durch die SmartService für den Marktbereitgestellt. Damit gibt es mehrere unabhängige Dienstleister, dieverschieden umfängliche Dienstleistungen für die SMGWA anbieten".Grundsätzlich sind Messstellenbetreiber (MSB), die die Aufgabe derSMGWA übernehmen wollen, in der Pflicht ein eigenesInformationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) zu etablieren undzertifizieren zu lassen. Diese Pflicht kann entfallen, wenn der MSBdie SmartService beauftragt und diese den Betrieb des ISMS übernimmt.Über vertragliche Regelungen wird die Einhaltung vonSicherheitsmaßnahmen gewährleistet, die die SmartService für denjeweiligen Messstellenbetreiber individuell konzipiert und derenUmsetzung stichprobenartig prüft.Peter Hornfischer, Geschäftsführer der Thüga SmartService, zeigtsich erfreut: "Mit unserer Entscheidung für den IT Grundschutz desBSI haben wir uns vor über zwei Jahren für den richtigen Wegentschieden. Davon profitieren jetzt unsere zahlreichen Kunden. Dieseersparen die zeit- und kostenintensiven Erst- undFolgezertifizierungen eines eigenen ISMS."Michael Riechel, Vorsitzender des Aufsichtsrates der ThügaSmartService und zugleich Vorsitzender des Vorstandes der ThügaAktiengesellschaft, unterstreicht die Bedeutung der Zertifizierungdurch das BSI: "Der hohe Standard des Bundesamtes für Sicherheit inder Informationstechnik bescheinigt, dass SmartService die höchstenAnforderungen an die Informationssicherheit erfüllt. Das sind dieKunden der Thüga SmartService auch wiederum ihren Kunden schuldig."Die Thüga Smart Service bietet ein modulares IT- undDienstleistungsangebot für alle Energieversorger in Deutschland,innerhalb und außerhalb der Thüga-Gruppe, für die Smart Meter GatewayAdministration und Prozesse aus dem Gesetz zur Digitalisierung derEnergiewende.Technische Detailinformation für Fachredakteure: Mit derZertifizierung des Informationsverbundes der SMGWA-Leitstelle derThüga SmartService GmbH werden die Anforderungen aus der TechnischenRichtlinie TR-03109-6 des BSI umgesetzt. Das ISO 27001-Zertifikat aufBasis von IT-Grundschutz in Verbindung mit der TR bestätigt, dass dertechnische Betrieb der Leitstelle der SMGWA der SmartServicemethodisch durch die Anwendung des IT-Grundschutzes abgesichert wird.Über die Thüga SmartService GmbHDie Thüga SmartService GmbH ist aus den beidenServicegesellschaften Thüga MeteringService GmbH und ThügaEnergieeffizienz GmbH hervorgegangen. Das Portfolio reicht vonZählerfernauslesung, Energiedatenmanagement, Marktkommunikation,Smart-Energy und IT-Services über Maßnahmen für eine effizienteNutzung und Erzeugung von Energie bis hin zur Breitbandvernetzungsowie Smart Meter Gateway-Administration. Der Fokus liegt auf demAusbau digitaler Lösungen. Das Unternehmen bietet seineDienstleistungen bundesweit an und hat in- und außerhalb derThüga-Gruppe in Summe bereits über 250 Kunden. An den beidenStandorten in Naila (Hauptsitz) und München arbeiten rund 150Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Thüga SmartService ist eine100-prozentige Tochter der Thüga Aktiengesellschaft mit Sitz inMünchen. Weitere Informationen unter www.smartservice.dePressekontakt:PressesprecherinBarbara DornauerNymphenburger Straße 3980335 Münchenbarbara.dornauer@thuega.deTel. +49 (0) 89-38197-1505Original-Content von: Th?ga AG, übermittelt durch news aktuell