Thüga SmartService und VK Energie kooperieren bei der Optimierung von KWK-Anlagen

München, Naila (ots) -- Die Flexibilisierung bestehender Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen(KWK-Anlagen) ist für die Energiewende ein essentieller Baustein- Nachfrage- und Strompreis-optimierter Einsatz durch intelligenteKombination von Hard- und Software- Gemeinsames Produkt bei schwaben regenerativ erfolgreich imEinsatzFür die Optimierungen von KWK-Anlagen holt sich Thüga SmartServiceeinen innovativen Partner an die Seite: Mit einem patentiertenSoftware-Verfahren auf Basis künstlicher Intelligenz ermöglicht dasUnternehmen VK Energie bestehende KWK-Anlagen flexibel undwirtschaftlich effizient zu betreiben. Das aktiveWärmespeichermanagement macht KWK-Anlagen fit für die Energiewende.Thüga-Partnerunternehmen profitieren von innovativerDienstleistung"Mit VK Energie können wir unser Angebot um einen wichtigenBaustein erweitern", freut sich Dr. Urs Wehmhörner, BereichsleiterEnergieeffizienz bei Thüga SmartService. "Gemeinsam mit unsererExpertise im Bereich KWK können ab sofort alleThüga-Partnerunternehmen von einer Dienstleistung profitieren, diedie Effizienz und Wirtschaftlichkeit ihrer Anlagen sowie der Anlagenihrer Kunden erhöht."Gute Zusammenarbeit vor Ort"Digital vernetzte und hocheffiziente KWK-Lösungen sind einwichtiger Baustein für die moderne Energiewelt," sagt Dr. JohannesJungwirth, Geschäftsführer von VK Energie. "Dass wir mit einemstarken Partner wie der Thüga SmartService diese Entwicklunggemeinsam vorantreiben können, freut uns sehr."Lösung optimiert Heizkraftwerke bei schwaben regenerativIn der Thüga-Gruppe wird das aktive Wärmespeichermanagementbereits erfolgreich bei der schwaben regenerativ gmbh eingesetzt,einer Unternehmenstochter von erdgas schwaben. Hier sorgt dieinnovative Software-Lösung für noch mehr Wirtschaftlichkeit beimBetrieb der Heizkraftwerke in Mindelheim und Kaufbeuren. "Wirarbeiten beständig daran, unsere Anlagen noch effizienter undklimaschonender zu machen", sagt Christian Arlt, Geschäftsführer vonschwaben regenerativ. "Der digitale Fahrplan, den VK Energie fürunsere Blockheizkraftwerke (BHKW) entwickelt hat, hilft da enorm."Die Ergebnisse der digitalen Betriebsoptimierung können sich sehenlassen: Im ersten Jahr der Optimierung konnte die Stromerzeugung ausden beiden BHKW um mehr als zehn Prozent gesteigert werden. Nebeneiner deutlich verbesserten Wirtschaftlichkeit reduziert die Anlagedie CO2-Emissionen, da der Strom aus regenerativem Brennstoff erzeugtwird. "Ein weiterer großer Schritt in Richtung CO2-Neutralität derEnergieversorgung von schwaben regenerativ", so Arlt.Schlüsseltechnologie in der EnergiewendeDurch die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme hat derMarkt bereits heute eine hocheffiziente und damit ressourcenschonendeTechnologie zur Verfügung, die beim Betrieb mit Bio-Erdgas einevollständig erneuerbare und dezentrale Energieversorgung ermöglicht.Darüber hinaus können KWK-Anlagen in Kombination mit einemWärmespeicher flexibel betrieben werden, um beispielsweise dievolatile Erzeugung von Wind und Sonne effizient zu ergänzen. DieseEigenschaften machen die Kraft-Wärme-Kopplung zurSchlüsseltechnologie in der Energiewende.Effiziente steuerbare KWK-Anlagen können immer dann anspringen,wenn es einen Ausgleich für fluktuierende erneuerbarer Erzeugungbraucht. Die optimierte Variante von KWK-Anlagen umgehtStart/Stop-Prozesse und reduziert so den Wartungsbedarf. Sieverlängert die Laufzeit von KWK-Anlagen und verbessert ihren Einsatzauf Basis des Strompreises.Über Thüga SmartService GmbHDas Portfolio von Thüga SmartService reicht vonZählerfernauslesung, Energiedatenmanagement, Marktkommunikation,Smart Energy und IT-Services über Maßnahmen für eine effizienteNutzung und Erzeugung von Energie bis hin zur Breitbandvernetzungsowie Smart Meter Gateway Administration. Der Fokus liegt auf demAusbau digitaler Lösungen. Das Unternehmen bietet seineDienstleistungen bundesweit an und hat in- und außerhalb derThüga-Gruppe bereits über 250 Kunden. An den beiden Standorten inNaila (Hauptsitz) und München arbeiten rund 180 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter. Die Thüga SmartService ist eine hundertprozentigeTochter der Thüga Aktiengesellschaft mit Sitz in München.www.smartservice.deÜber VK Energie GmbHDie VK Energie GmbH ist spezialisiert auf die Optimierung vonKWK-Anlagen mit einem einzigartigen, patentierten Ansatz zum aktivenWärmespeichermanagement und Verfahren der Künstlichen Intelligenz(KI). Mittels Software werden bestehende KWK-Anlagen so technisch undwirtschaftlich effizienter betrieben. Gleichzeitig kann durchzusätzliche Flexibilität der KWK-Anlage ein aktiver Beitrag zurEnergiewende geleistet werden, der sich auch finanziell lohnt - durchhöhere Erlöse auf der Stromseite. VK Energie hat seinen Hauptsitz in München und bietet seine Dienstleistungen bundesweit an. www.vk-energie.de