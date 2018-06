Thüga SmartService als Zertifizierungsstelle registriert

Naila (ots) - Die Thüga SmartService GmbH aus Naila ist alsZertifizierungsstelle im Bereich des Smart Metering für dieAusstellung von digitalen Zertifikaten zugelassen. Als sogenannteSub-CA (Certificate Authority) kann die SmartService ab sofort füreigene und fremde Kunden digitale Zertifikate für die Smart MeteringPublic Key Infrastructure (SM-PKI) ausstellen. Diese Zertifikate sindBasis für die sichere Kommunikation im Smart Metering Umfeld.Die wachsende dezentrale Energieerzeugung erfordert neue, digitaleInfrastrukturen für Netze und das Messwesen. Der Einsatzintelligenter Messsysteme ist ein essentieller Baustein, derEndverbrauchern mit einem Jahresstromverbrauch von über 6.000 kWheine höhere Transparenz über den eigenen Energieverbrauch bietet.Die zentrale Kommunikationseinheit eines intelligenten Messsystemsist das Smart Meter Gateway (SMGW). Die Aufgaben des SMGW sind dietechnische Separierung der angeschlossenen Netze, die gesicherteKommunikation, Erfassung, Verarbeitung und Speicherung empfangenerMesswerte. Vereinfacht gesagt ist das SMGW der Transmitter der Datenvom Verbraucher zum sogenannten Gateway-Betreiber. EinGateway-Administrator stellt den Betrieb sicher und überwacht dieFunktion seiner SMGW.Mit ihrer, durch das BSI zertifizierten GWA-Lösung, für die sichbereits mehr als 100 Energieversorgungsunternehmen entschieden haben,gehört die Thüga SmartService zu den größten Anbietern für dieGateway-Administration in Deutschland.Weiterer wichtiger Baustein zum Full-Service Anbieter"Mit der Zulassung als Zertifizierungsstelle können wir unsereKunden noch besser betreuen", freut sich Thüga SmartServiceGeschäftsführer Peter Hornfischer. Franz Schulte, zweiterGeschäftsführer von SmartService ergänzt: "Dadurch, dass wir dengesamten Prozess selbst durchführen, sind wir noch schneller undflexibler." Der Zulassung als Sub-CA ist ein umfangreicher Prozessvorausgegangen. Neben Smart Meter Gateways sind Hersteller, externeMarktteilnehmer und Gateway-Administratoren Teilnehmer der SM-PKI.Der Austausch der Daten zwischen den Teilnehmern der SM-PKI erfolgtdabei stets verschlüsselt und integritätsgesichert. Hierdurch werdenunbefugte Zugriffe und Manipulationen ausgeschlossen.Die digitalen Zertifikate sind eine Grundvoraussetzung für dieseverschlüsselte Übertragung. Um die Sicherheit der Kommunikation zugarantieren und die übertragenen Daten zu schützen, hat das Bundesamtfür Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entsprechende Regelnvorgegeben. Die sogenannte "Root CA" ist der Vertrauensanker derSM-PKI und wird unter Aufsicht des BSI von einemZertifizierungsdiensteanbieter betrieben. Die Root-CA überwacht dieEinhaltung der einschlägigen Regeln und genehmigt zusammen mit demBSI die Zulassung von Unternehmen als Sub-CA.Christian Heller, Head of CA der Sub-CA der SmartService, freutsich, dass sich die Mühen der vergangenen Jahre gelohnt haben: "Esist ein Kraftakt gewesen. Schon die Zertifizierung derGateway-Administration war eine Herausforderung. Diese Zertifizierungund Zulassung als CA hat uns noch einmal deutlich mehr Einsatzabverlangt. Jetzt haben wir aber das begehrte BSI-Zertifikat und dieZulassung als Sub-CA." Hier seien insbesondere die Anforderungen andie Verschlüsselung und damit das gesamte Thema Kryptographie einegroße Herausforderung gewesen. Hornfischer ergänzt: "SmartServicestellt nun selbst digitale Zertifikate für die Kommunikation im SmartMetering Umfeld aus. Damit sind wir unabhängig von Dritten undbleiben unserer Firmenphilosophie, alles aus einer Hand liefern zukönnen, treu."Über Thüga SmartService:Die Thüga SmartService GmbH ist aus den beidenServicegesellschaften Thüga MeteringService GmbH und ThügaEnergieeffizienz GmbH hervorgegangen. Das Portfolio reicht vonZählerfernauslesung, Energiedatenmanagement, Marktkommunikation,Smart-Energy und IT-Services über Maßnahmen für eine effizienteNutzung und Erzeugung von Energie bis hin zur Breitbandvernetzungsowie Smart Meter Gateway-Administration. Der Fokus liegt auf demAusbau digitaler Lösungen. Das Unternehmen bietet seineDienstleistungen bundesweit an und hat in- und außerhalb derThüga-Gruppe in Summe bereits über 250 Kunden. An den beidenStandorten in Naila (Hauptsitz) und München arbeiten rund 180Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Thüga SmartService ist eine100-prozentige Tochter der Thüga Aktiengesellschaft mit Sitz inMünchen. Weitere Informationen unter:www.smartservice.dePressekontakt:Dr. Detlef Hugdetlef.hug@thuega.deTel. +49 (0) 89-38197-1222Original-Content von: Thüga AG, übermittelt durch news aktuell