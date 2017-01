Thüga Erneuerbare Energien weiter auf Wachstumskurs

München (ots) -- Thüga Erneuerbare Energien nimmt Windpark Lingelbach in Betrieb- Für Ausschreibungsverfahren gut aufgestellt- Erdgas Mittelsachsen neuer Gesellschafter"Mit dem Windpark Lingelbach erweitern und optimieren wir unserBestandsportfolio", so Thomas Walther, Geschäftsführer der ThügaErneuerbare Energien GmbH & Co. KG. Der Windpark liegt nahe derOrtschaft Lingelbach in Hessen. Im Dezember ist die letzte von neunAnlagen des Typs Nordex N117 mit einer Nabenhöhe von 141 Metern undeiner Nennleistung von je 2,4 Megawatt (MW) ans Netz gegangen. DerWindpark wird bei einer mittleren Windgeschwindigkeit von rund 6,5Metern pro Sekunde in Nabenhöhe etwa 60 Millionen KilowattstundenStrom pro Jahr in das öffentliche Netz einspeisen und so bilanziellgut 17.000 Haushalte mit Strom versorgen. Auch diesen Windpark hatdie Thüga Erneuerbare Energien entwickelt und errichtet. Mit demWindpark Lingelbach ist das Gesamtportfolio der Gesellschaft auf 252MW angestiegen.Gemeinsames Vorgehen sinnvoll bei Investitionen in erneuerbareEnergienDie Thüga Erneuerbare Energien plant in 2017, erstmals mit eigenenProjekten an Ausschreibungen teilzunehmen. "Wir sind gut aufgestelltund zuversichtlich, dass wir einen Zuschlag bekommen", so Walther.Grundsätzlich sieht er aber weiterhin einen harten Wettbewerb beiWindparks: "Die Technik- und Windrisiken sind aufgrund vonverlässlicheren Bewertungen und Gutachten sowie der Vollwartung beimBetrieb sehr überschaubar geworden. Das treibt immer mehr Investorenaus anderen Branchen in diesen Markt." Insgesamt entwickle sich dasErneuerbare Energien-Geschäft hin zu einem Verkäufermarkt mitdeutlich höherer Nachfrage als Angebot. Dementsprechend hoch sind diePreise. "Wir sind aber weiterhin in der Lage - insbesondere durch dieeigene Projektentwicklung und den gebündelten Einkauf vonWindenergieanlagen - unseren mittlerweile 47 kommunalenGesellschaftern Projekte anzubieten, die langfristig eine sichere undwirtschaftliche Investition darstellen" resümiert Walther. Erstkürzlich hat das Unternehmen mit der Erdgas Mittelsachsen einen neuenGesellschafter gewonnen. "Das zeigt, dass Kooperationen wie die ThügaErneuerbare Energien für die Unternehmen der Thüga-Gruppe attraktivsind, wenn es um Investitionen in Erneuerbare geht", stellt Waltherfest.Über die Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG:Die Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG ist einGemeinschaftsunternehmen von mehreren Gesellschaften derThüga-Gruppe. Das Unternehmen investiert in Projekte zurregenerativen Energieerzeugung mit Fokus auf Deutschland. Ziel desUnternehmens ist die Bündelung von Know-how und Kapital, um so in dennächsten Jahren die eigene Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellenauszubauen. Alle Unternehmen sind als Minderheitsgesellschafter ander Thüga Erneuerbare Energien beteiligt. Eine Beteiligung an derGesellschaft steht grundsätzlich allen Unternehmen der Thüga-Gruppeoffen. https://ee.thuega.de Pressekontakt: siehe ThügaÜber Thüga:Die Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) ist eine Beteiligungs- undFachberatungsgesellschaft mit kommunaler Verankerung. Sie ist alsMinderheitsgesellschafterin bundesweit an rund 100 Unternehmen derkommunalen Energie- und Wasserwirtschaft beteiligt. Die jeweiligenMehrheitsgesellschafter sind Städte und Gemeinden. Aus Überzeugung,dass Zusammenarbeit Mehrwert schafft, bildet Thüga gemeinsam mitihren Partnern den größten kommunalen Verbund lokaler und regionalerEnergie- und Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland - dieThüga-Gruppe. Gemeinsames Ziel ist es, die Zukunft der kommunalenEnergie- und Wasserversorgung zu gestalten. Im Verbund sind dieRollen klar verteilt. Thüga ist mit der unternehmerischen Entwicklungbeauftragt: Ausbau und Weiterentwicklung des Beteiligungsportfolios,Steigerung der Ertragskraft des Beteiligungsportfolios durch dasAngebot von Beratungsleistungen sowie durch die Weiterentwicklung vonKooperationsplattformen mit dem Angebot wettbewerbsfähigerDienstleistungen. Die rund 100 Partner verantworten die aktiveMarktbearbeitung mit ihren lokalen und regionalen Marken: insgesamtversorgen 17.100 Mitarbeiter bundesweit 4,0 Millionen Kunden mitStrom, 2,0 Millionen Kunden mit Erdgas und 0,9 Millionen Kunden mitTrinkwasser. 2015 haben sie dabei einen Umsatz von 19,8 MilliardenEuro erwirtschaftet.Pressekontakt:PressesprecherinCarmen MeinholdNymphenburger Straße 3980335 Münchencarmen.meinhold@thuega.deTel. +49 (0) 89-38197-1542Original-Content von: Th?ga AG, übermittelt durch news aktuell