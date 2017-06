Thüga Erneuerbare Energien übernimmt Windenergieteam von H.F. Wiebe

Hamburg / München (ots) -- Projektkompetenz von H.F. Wiebe vervollständigt Leistungsprofilder THEE- Deutlicher Ausbau der ProjektpipelineZum 1. Mai 2017 hat die Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG(THEE) die Wind-Projektentwicklungsgesellschaft Wiebe Wind GmbH & Co.KG in Hamburg übernommen. Das Unternehmen war bisher eineTochtergesellschaft der H.F. Wiebe GmbH & Co. KG mit Sitz in Achim(Niedersachsen)."Diese Übernahme ist eine perfekte Ergänzung für die THEE. Dadurchgewinnen wir sechs erfahrene Mitarbeiter und deren Kompetenzen fürunser Team. Jetzt können wir alle wesentlichen Projektschritte einerWindparkentwicklung komplett aus eigener Kraft vornehmen", sagtThomas Walther, Geschäftsführer der THEE.Mitarbeiter mit viel Erfahrung in der FlächensicherungMit der Übernahme wechseln die neuen Mitarbeiter ins THEE-Team undbringen ihre Erfahrungen in der Flächensicherung und Planung vonWindenergieprojekten mit. Das Leistungsprofil der THEE wird durch dieÜbernahme vervollständigt: Es umfasst damit von der Flächensicherungüber die Projektentwicklung und den Bau bis hin zum langjährigenBetrieb die gesamte Wertschöpfungskette von Windenergieprojekten."Wir können jetzt den gesamten Entwicklungsprozess im eigenen Hausabbilden. Das ist effizient, kostengünstig und sichert unsereWettbewerbsfähigkeit in den kommenden Ausschreibungsrunden", soWalther weiter. Die mit 2.137 Megawatt (MW) deutlich überzeichneteerste Ausschreibungsrunde Wind (Volumen 800 MW) war für die Brancheebenso überraschend ausgefallen wie der Zuschlag von 96 Prozent anBürgerenergiegesellschaften. "Für die kommenden Ausschreibungsrundenrechne ich weiterhin mit einer deutlichen Überzeichnung der Volumina.Die Bürger haben bewiesen, dass sie Teil der Energiewende sind. Daserleben wir auch bei der Umsetzung der Bürgerbeteiligung unsererProjekte. Diesen Weg werden wir mit unseren kommunalenGesellschaftern konsequent weitergehen.""THEE idealer Partner"Der Verkauf der Windenergiesparte bei H.F. Wiebe erfolgt vor demHintergrund einer Fokussierung auf die Kernaktivitäten innerhalb derBauindustrie. Maik Deubel, Geschäftsführer von H.F. Wiebe,kommentiert: "Wir freuen uns mit der Thüga Erneuerbare Energien denidealen Partner für unser kompetentes Team gefunden zu haben. UnsereMitarbeiter können nun ihre erfolgreiche Arbeit in einem optimalenUmfeld fortführen."THEE-Projektpipeline wächst mit Übernahme deutlichIm Rahmen der Transaktion erwirbt die THEE Projektrechte aninsgesamt zwölf Windenergieprojekten in Mecklenburg-Vorpommern,Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. Gemeinsam mitProjektpartnern sollen so rund 140 Megawatt (MW) in den kommendenvier Jahren ans Netz gehen. "Mit dem Erwerb von Wiebe ist die ThügaErneuerbare Energien einen wesentlichen Schritt gegangen, um denweiteren Zubau des THEE-Portfolios unter zunehmend wettbewerblichenRahmenbedingungen erfolgreich fortführen zu können", sagt StephanLommetz, Aufsichtsratsvorsitzender der THEE und Vorsitzender derGeschäftsführung der Stadtwerke Neuss.Über die Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG:Die Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG ist einGemeinschaftsunternehmen mehrerer Gesellschaften der Thüga-Gruppe.Das Unternehmen investiert in Projekte zur regenerativenEnergieerzeugung mit Fokus auf Deutschland. Ziel des Unternehmens istdie Bündelung von Know-how und Kapital, um so in den nächsten Jahrendie eigene Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen auszubauen. AlleUnternehmen sind als Minderheitsgesellschafter an der ThügaErneuerbare Energien beteiligt. Eine Beteiligung an der Gesellschaftsteht grundsätzlich allen Unternehmen der Thüga-Gruppe offen.https://ee.thuega.dePressekontakt: siehe ThügaÜber Thüga:Die Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) ist eine Beteiligungs- undFachberatungsgesellschaft mit kommunaler Verankerung. Sie ist alsMinderheitsgesellschafterin bundesweit an rund 100 Unternehmen derkommunalen Energie- und Wasserwirtschaft beteiligt. Die jeweiligenMehrheitsgesellschafter sind Städte und Gemeinden. Aus Überzeugung,dass Zusammenarbeit Mehrwert schafft, bildet Thüga gemeinsam mitihren Partnern den größten kommunalen Verbund lokaler und regionalerEnergie- und Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland - dieThüga-Gruppe. Gemeinsames Ziel ist es, die Zukunft der kommunalenEnergie- und Wasserversorgung zu gestalten. Im Verbund sind dieRollen klar verteilt. Thüga ist mit der unternehmerischen Entwicklungbeauftragt: Ausbau und Weiterentwicklung des Beteiligungsportfolios,Steigerung der Ertragskraft des Beteiligungsportfolios durch dasAngebot von Beratungsleistungen sowie durch die Weiterentwicklung vonKooperationsplattformen mit dem Angebot wettbewerbsfähigerDienstleistungen. Die rund 100 Partner verantworten die aktiveMarktbearbeitung mit ihren lokalen und regionalen Marken: insgesamtversorgen 17.200 Mitarbeiter bundesweit 4,0 Millionen Kunden mitStrom, 2,0 Millionen Kunden mit Erdgas und 0,9 Millionen Kunden mitTrinkwasser. 2016 haben sie dabei einen Umsatz von 19,0 MilliardenEuro erwirtschaftet.Pressekontakt:PressesprecherVolker SagstetterNymphenburger Straße 3980335 MünchenVolker.Sagstetter@thuega.deTel. +49 (0) 89-38197-1579Original-Content von: Th?ga AG, übermittelt durch news aktuell