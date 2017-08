Throwback Thursday mit der YOU Squad (FOTO)

Berlin (ots) -YOU Squad Video mit Aussteller-Challenges ab jetzt online -nächster YOU Summer Break vom 22. bis 24. Juni 2018 in BerlinWährend die Jugendlichen in Berlin und Brandenburg dieSommerferien genießen, wirft Europas größtes Jugendevent einen Blickzurück: Auf einen sommerlichen und actionreichen YOU Summer Break mitden fünf Online-Stars von der YOU Squad, denn es ist#ThrowbackThursday! Dieser Hashtag animiert einmal pro Woche, immerdonnerstags, vergangene Fotos oder Videos in den sozialen Medien zuposten.Auch Stars wie Martin & Martinus oder Lukas Rieger und Keanu Rappkamen nicht an der YOU Squad um Chany Dakota, Joely White, Mike Leon,Sonny Loops und Justin Schmidt aka Prince of Passion vorbei. Die fünfInfluencer, die auf Plattformen wie Musical.ly, Instagram oderYouTube hunderttausende Fans mit ihren Videos und Performancesunterhalten, brachten mit kreativen Challenges neugierige Besucher andie Stände der Aussteller auf dem diesjährigen YOU Summer Break. Wiedas aussah? Das bunte Video dazu steht ab sofort unterwww.bit.ly/2wdswXA online zur Verfügung und zeigt die fünf Influencerbeim Ausprobieren der Challenges.Zocken mit Sony PlayStationHier haben die Jungs und Mädels der YOU Squad beim neuen GranTurismo eine Topzeit vorgelegt. Ein Besucher des YOU Summer Breakskonnte diese aber sogar noch toppen. Der glückliche Gewinner freutesich über eine Sony PlayStation 4, inklusive Spiel und Sportsitz.JAM FM-Take-OverDie Fünfer-Crew aus Tubern und Instagrammern übernahm amYOU-Freitag für eine Stunde Moderation und Programm beim RadiosenderJAM FM und rockte die Bühne im Sommergarten am Samstagnachmittag.Wasserschlacht deluxeDie "YOU Summer Break Wipeout Challenge" im Pool des Sommergartenswar die Wasserschlacht des Jahres. Die YOU Squad musste aufWassermatten einen Hindernis-Parcours im Outdoor-Pool mitverschiedenen Aufgaben bewältigen.Dribbeln, Passen, Werfen mit der kinder+Sport Basketball AcademyDie "kinder+Sport Basketball Academy" wurde 2011 von"kinder+Sport" unter dem Motto "Wir bewegen Kinder!" ins Lebengerufen und feierte dieses Jahr bereits 5-jähriges Jubiläum. In einemspeziell entwickelten Trainingsparcours musste die YOU Squad ihreBasketball-Fähigkeiten testen. Der Parcours bestand aus vierverschiedenen Stationen, an denen die fünf Online-Stars Übungen fürdie Grundtechniken des Basketballs absolvieren mussten.Oh, wie das duftet: Miro ParfumsDüfte erzählen Geschichten und wecken Erinnerungen - nach derChallenge mit Miro Parfums kann die YOU Squad jetzt ihre eigene Storyschreiben. Auf dem YOU Summer Break 2017 bewies die Fünfercrew einfeines Näschen beim Erschnuppern der neuesten Dufttrends der Saison.Mouthguard Challenge mit EF SprachreisenDen Mund voll genommen hat die YOU Squad bei dieser Challenge imwahrsten Sinne des Wortes: Mit einem speziellen Mundschutz im Mund,einem Mouthguard, mussten die fünf am Stand von EF SprachreisenZungenbrecher, Reiseziele und Vokabeln auf verschiedenen Sprachenvorlesen und erraten.Mit Cornelsen fit fürs AbiLangweiliges Pauken war gestern: Die Cornelsen Clevery Abi-Apphilft gezielt und mit Spaß bei den Abiturvorbereitungen. Im Vorfeldder Wissensquiz-Challenge konnten Fans einen Schlagabtausch mit denOnlinestars der YOU Squad gewinnen. In Zweier-Teams wurde am Standvon Cornelsen jeweils gegeneinander gespielt.Schweißtreibende Challenge der Stiftung Menschen für MenschenAngelehnt an den klassischen Tag eines Mädchens in Äthiopien, dasviele Stunden am Tag Wasserkanister nach Hause tragen muss,absolvierten die jungen Online-Stars eine Water Ralley. Die fünfStars der YOU Squad liefen mit 30 Liter gefüllten Wasserkanistern imSommergarten gegeneinander um die Wette.Black is beautiful: SauberkunstAm Stand von Sauberkunst stand die "Black Challenge" auf demBeautyprogramm. Die YOU Squad musste aus dem Publikum Personen nachbestimmten Angaben suchen und auswählen. Die jeweilige gesuchtePerson wurde dann von den Online-Stars mit dem Merlin-Peeling"behandelt". Gewonnen hat, wer am schnellsten war.Ein actionreicher YOU-Samstag ging für die Stars der YOU Squadschließlich zu Ende und wurde anschließend abends im Hard Rock Cafein entspannter Atmosphäre mit Marcus & Martinus, Lukas Rieger undKeanu Rapp gefeiert.Nach dem erfolgreichen YOU Summer Break dieses Jahr ist vor demYOU Summer Break 2018. Save the date: 22. bis 24. Juni 2018 auf demBerliner Messegelände in den Hallen und im großen Outdoor-Bereich imSommergarten.Fotos der einzelnen YOU Squad Online-Stars stehen unterwww.you.de/Presse/Pressefotos/ zum Download zur Verfügung. Bittebeachten Sie, dass das Copyright beim jeweiligen Künstler liegt.Danke!Mehr Infos zum YOU Summer Break unter www.you.de,www.instagram.com/you.berlin, www.twitter.com/youberlin undwww.facebook.com/you.messe.Über den YOU Summer BreakDer YOU Summer Break 2018 findet vom 22. bis 24. Juni 2018 zum 20.Mal in Berlin statt. Er versteht sich als Europas größtes Jugendeventund gliedert sich in zwei Hauptsegmente: Erlebnis-Events im Bereich"music.sports.lifestyle." und das Segment "Bildung.Karriere.Zukunft".Neben einem 1.000 m² großen Outdoor-Pool im Sommergarten mitWassersportarten zum Mitmachen findet auf dem YOU Summer Break unteranderem auch die 15. Streetdance-Meisterschaft Berlin (23. und 24.Juni) statt. Veranstalter ist die Messe Berlin.