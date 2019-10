"Throwback89": Eine interaktive Zeitreise zum Mauerfall mit der Tagesschau

Hamburg (ots) - Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls startet dieTagesschau mit "Throwback89" eine digitale Zeitreise, die sichbesonders an jüngere Generationen richtet, die den Herbst 1989 nichtselbst miterlebt haben. Durch innovative Formate in sozialenNetzwerken und moderne Technologien wie Augmented Reality können sieeinen Eindruck von diesem historischen Ereignis bekommen.Von Sonnabend, 19. Oktober, an zeigt der Instagram-Kanal derTagesschau, wie Nora Sommerfeld aus Rostock die Zeit der Wende imJahr 1989 erlebt. Täglich wird es neue Einblicke in das Leben der17-jährigen fiktiven Protagonistin und die historischen Ereignisse umsie herum geben. Nora wird gespielt von Hanna Binke, die für ihreRolle im Kinofilm "Ostwind" 2013 beim Filmfest München mit demKindermedienpreis ausgezeichnet wurde. Jüngst war sie im NDR"Polizeiruf 110: Dunkler Zwilling" zu sehen.Noras beste Freundin ist nach den Ferien nicht aus demUngarn-Urlaub zurückgekehrt. Sie spürt, wie die Debatte über diepolitischen Ereignisse Schule und Elternhaus ergreift. Und das alles,während sie ihre erste große Liebe erlebt. Diese Welt schildert Norain ihrem Instagram-Tagebuch - und nimmt die Nutzerinnen und Nutzermit auf eine Zeitreise vom 19. Oktober 1989 bis zum Mauerfall am 9.November 1989.Das Experiment "Throwback89" verbindet Original-Szenen derTagesschau von damals mit einer modernen Erzählweise auf Instagram.Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur von ARD-aktuell: "70 Prozentder rund eine Million Abonnentinnen und Abonnenten der Tagesschau beiInstagram sind jünger als 35. Die wenigsten haben also eigeneErinnerungen an den Mauerfall. Das Instagram-Tagebuch soll für sieeinen Anreiz schaffen, sich näher mit dem beginnenden Ende derdeutsch-deutschen-Teilung zu beschäftigen."Auf Snapchat bietet die Tagesschau außerdem den Mauerfall alsvisuelles Augmented-Reality-Erlebnis in Berlin an. Dabei nutzt dieTagesschau erstmals die Technologie Landmarker Lens.Für Snapchat-Nutzerinnen und -Nutzer, die das Brandenburger Tor abAnfang November mit der "Throwback89"-Lens fotografieren oder filmen,erscheint es verwandelt: Es ist mit Mauerstücken und Stacheldrahtzugebaut. Per Fingertipp auf dem Smartphone können sie die Mauereinreißen - um im Anschluss einen Eindruck von der feierlichenStimmung in den Tagen um den 9. November 1989 auf dem Pariser Platzzu gewinnen.Andreas Lützkendorf, Leiter Strategie & Innovation vonARD-aktuell: "Auf diese Weise nutzen wir modernste Technologie fürein persönliches Eintauchen in unsere Geschichte. DieTagesschau-Landmarker-Lens funktioniert vom Pariser Platz aus in 180°Grad mit Blick auf das Brandenburger Tor. Das schafft Nähe undvermittelt historische Ereignisse wie den Mauerfall auf einevollkommen neue Art."Am 9. November 2019 dokumentiert tagesschau24 den Abend desMauerfalls mit umfangreichen historischen Aufnahmen und lässtZuschauerinnen und Zuschauer in die Zeit zurückreisen: Von 18.00 Uhran zeigt der Nachrichtenkanal die ganze Nacht lang Original-Sendungenvom 9. November 1989 in voller Länge - unter anderem die20-Uhr-Tagesschau, die "Aktuelle Kamera" sowie Sondersendungen.Die Inhalte der gemeinsamen Aktion desTagesschau-Socialmedia-Teams, der Webvideo-Unit des NDR und derRedaktion von tagesschau24 werden auch ohne Anmeldung bei sozialenNetzwerken unter www.throwback89.de verfügbar sein. Aufwww.tagesschau.de gibt es darüber hinaus ein umfangreiches Dossierzur Wendezeit, mit zahlreichen Hintergründen, Einordnungen undZeitzeugen-Interviews zum Jubiläum des Mauerfalls.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PlessmannTel.: 040 / 4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell