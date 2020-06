Thrombosis Research Institute (TRI) kündigt ETHIC Studie an, um den potenziellen Nutzen einer frühzeitigen Verabreichung von LMWH bei Patienten mit COVID-19 zu evaluieren

London (ots/PRNewswire) - - Klinische Studie wird ab Juli rund 1400 Patienten in 10 Ländern rekrutieren- Teilnehmer werden randomisiert und ab Zeitpunkt der Diagnose bis zu 3 Wochen lang entweder niedermolekulares Heparin Enoxaparin oder aktuelle Standardbehandlung erhalten- Studie wird durch einen unbeschränkten Zuschuss von Sanofi finanziell unterstütztTRI wird eine offene, randomisierte, kontrollierte, Community-basierte Studie zur frühzeitigen Thromboseprophylaxe namens ETHIC (Early Thromboprophylaxis in COVID-19) durchführen. Für die Teilnahme in Frage kommen neu mit COVID-19 diagnostizierte Patienten, die ein erhöhtes Risiko für Infektionskomplikationen aufgrund von Alter und Komorbiditäten aufweisen.Die Studie wurde als Reaktion auf neuere Erkenntnisse konzipiert, die darauf hindeuten, dass schwere COVID-19-Infektionen mit einer erhöhten Thrombosehäufigkeit einhergehen.Symptomatische Patienten mit COVID-19, die LMWH (via Enoxaparin) erhalten, werden mit Patienten verglichen, die die Standardbehandlung erhalten. Die Nachbeobachtungszeit für die Beurteilung der Ergebnisse einschließlich Krankenhausaufenthalt und Mortalität beträgt 21 Tage, weitere Beurteilungen erfolgen nach 50 und 90 Tagen. Die Studie wird durch ein Investigator-Initiated-Studienstipendium von Sanofi finanziertTRI Director Ajay Kakkar erklärt: "Unser Verständnis für die Rolle von Thrombose und Antikoagulation bei COVID-19 entwickelt sich rasch weiter. Wir freuen uns sehr über Möglichkeit, unser globales Netzwerk von Forschern erstmals in die Bewertung der Antikoagulation bei COVID-19 im Community-Umfeld einzubinden. Wir sind den Kollegen und Patienten, die an dieser wichtigen Studie teilnehmen werden, immens dankbar".Das Thrombosis Research Institute ist führend bei innovativen Lösungen für die Erkennung und Behandlung von Thrombosen. Sanofi ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Verbesserung der Volksgesundheit konzentriert.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1195593/ETHIC_Logo.jpgPressekontakt:Stephen Mulveysmulvey@tri-london.ac.uk+44 (0)20-3198-9914Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/117409/4638140OTS: Thrombosis Research Institute (TRI)Original-Content von: Thrombosis Research Institute (TRI), übermittelt durch news aktuell