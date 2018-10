Thrombose kann auf Tumorerkrankung hinweisen / Das Aktionsbündnis Thrombose informiert zum Welt-Thrombose-Tag am 13. Oktober (Pressetermin am 12.10. in Berlin) (FOTO)

Berlin (ots) -Die Beziehung von Tumorerkrankungen und Thrombosen istwechselseitig: 20 % der Tumorpatienten erleiden eine Thrombose, bei20 % aller Thrombosefälle wird hierüber eine Tumorerkrankungentdeckt. Die aus einer Thrombose resultierende Lungenembolie isteine der führenden Todesursachen bei Krebspatienten. DasAktionsbündnis Thrombose fordert daher eine besondere Sensibilitätbei diesen Patienten.Presse- und Fachveranstaltung: "Tumor und Thrombose - Optimierungder Patientenversorgung" Freitag, den 12. Oktober 2018 um 15:30 imAllianz Forum, Pariser Platz 6, 10117 BerlinExperten: https://www.risiko-thrombose.de/welt-thrombose-tag.htmlDie Diagnose Krebs ist für alle Betroffenen ein Schicksalsschlag,die Therapie aufwendig. 20 % der Krebspatienten entwickeln im Laufeihrer Erkrankung zusätzlich eine Thrombose. "Deren Folgeerkrankung,die Lungenembolie ist eine der häufigsten Todesursachen beiKrebspatienten", so Prof. Hanno Riess, Onkologe und Hämatologe ausder Berliner Charité. Da häufig mehrere starke Risikofaktoren wieOperation, Bettlägerigkeit, Chemotherapie, Bestrahlung oderInfektionen vorliegen, ist die Thromboseprophylaxe weniger effektiv.Zusammenhang zwischen Tumor und ThromboseEin Tumorleiden steigert die Gerinnungsfähigkeit des Blutes. Dasheißt, das Blut gerinnt schneller. Je aggressiver das Tumorwachstum,desto höher das Thromboserisiko. Aus diesem Grund gelten die tiefeBeinvenenthrombose und die oberflächliche Venenthrombose oft auch alserster Hinweis auf einen Tumor. Hinter rund 20 % aller Thrombosefälleverbirgt sich eine Tumorerkrankung. Prof. Rupert Bauersachs,Angiologe und Leiter des Aktionsbündnisses Thrombose, appelliertdaher: "Personen über 50 Jahren, die ein thromboembolisches Ereignisohne Auslöser erleiden, bedürfen einer intensiveren Anamnese undsollten unbedingt entsprechende Vorsorgeuntersuchungen durchführen zulassen. Hier sind besonders die Hausärzte, Angiologen und Phlebologengefragt, also diejenigen, die in der Regel als Erste die Patienten zuGesicht bekommen."Behandlung muss sich an den Leitlinien orientieren"Die Thrombosetherapie eines onkologischen Patienten ist eineindividuelle Entscheidung des behandelnden Arztes nach Rücksprachemit dem Patienten. Eine gewichtige Rolle spielen dabei die Art desTumors sowie der Behandlung, das Blutungsrisiko und dieUnterscheidung zwischen stabilem und instabilem Zustand", so Prof.Rupert Bauersachs weiter.Das Aktionsbündnis Thrombose macht sich stark für eineinheitliches und interdisziplinäres Therapieschema fürKrebspatienten, die an Thrombose oder Lungenembolie leiden. Dass esin den meisten Kliniken kein einheitliches Therapieregime gibt,schlägt sich in den Unterschieden in den Entlassbriefen nieder. DieFolgen unzureichenden Prophylaxe oder Therapie können verheerendsein.Virchow-Preis 2018 geht in die UckermarkStudien zur Versorgung von Thrombose- und Lungenembolie-Patientenunter den Krebspatienten gibt es kaum. Eine von Ihnen wird vomAktionsbündnis Thrombose am 12. Oktober in Berlin mit demVirchow-Preis ausgezeichnet: "Tägliche Praxis der Prophylaxe undBehandlung venöser Thromboembolien bei Krebspatienten in Deutschland"von Prof. Axel Matzdorff et. al. vom Asklepios Klinikum Uckermark.Die Studie zeigt, dass die Prophylaxe und Erstbehandlung einerThrombose bei Krebspatienten den Richtlinienempfehlungen folgt,während die Sekundärprophylaxe und Langzeittherapie stark variieren.Wirtschaftliche und praktische Faktoren können eine wichtige Rollebei der Behandlungsentscheidung spielen. Patienten mitkrebsassoziierten Thrombosen werden nicht nur von ihrem Hämatologenund Onkologen, sondern auch von Hausärzten und anderen Spezialistenbetreut. "Unsere Umfrage unterstreicht die Notwendigkeit, das Wissenüber die Richtlinien zur Behandlung von krebsassoziierten Thrombosenunter allen Ärzten, die an der Betreuung von Krebspatiententeilnehmen, zu verbreiten und deren Einhaltung zu verbessern", soProf. Axel Matzdorff.Gesundheitsminister Jens Spahn unterstützt Welt-Thrombose-TagAusgerufen von der Internationalen Gesellschaft für Thrombose- undHämostaseforschung (ISTH) geht es an diesem Tag darum, weltweit aufdie Thrombose und Lungenembolie aufmerksam zu machen. DasAktionsbündnis Thrombose ist der offizielle Partner der ISTH inDeutschland. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn unterstützt dieAktivitäten des Aktionsbündnis Thrombose ebenfalls: "Viele Menschenunterschätzen das Risiko einer Thrombose. Deshalb ist mehr Aufklärungüber Entstehung und Möglichkeiten der Vorbeugung und Therapie sehrwichtig. Das "Aktionsbündnis Thrombose" trägt mit vielfältigenAktivitäten dazu bei, die Menschen auf die Gefahren einer Thromboseaufmerksam zu machen. Ich freue mich, dass ich durch die Übernahmeder Schirmherrschaft für den Welt-Thrombose-Tag 2018 dieses Anliegenunterstützen kann."Fakten zur Thrombose und LungenembolieÜber 40.000 Menschen sterben in Deutschland an den Folgen einerLungenembolie, das sind mehr Tote als durch Verkehrsunfälle, Brust-und Prostatakrebs und HIV zusammen. Häufigste Ursache dafür ist eineThrombose. Diese kann Menschen jeden Alters treffen. Jährlich werdenknapp über 370.000 Neuerkrankungen an Thrombose, Phlebitis undThrombophlebitis registriert. Rund 50.000 Menschen erkranken pro Jahran einer Lungenembolie.