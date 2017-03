Hamburg (ots) -Thriller "Money Pig": Der kürzlich gegründete Heidberg Elf Verlagin Hamburg präsentiert als dritten Titel einen rasanten Thriller mitstarken Ermittlerinnen, gewalttätigen Dominas und skrupellosen Damender Hamburger High Society. Im Thriller "Money Pig" der AutorinAndrea Hessler geht es zur Sache - im mehrfachen Sinn: Dominasmalträtieren ihre sex- und schmerzsüchtigen Kunden mit neuenSpielvarianten der SM-Szene, die Privatdetektivin Marie Everling unddie Kommissarin Valerie Morton sind als raubeinige Ermittlerinnenwenig zimperlich bei der Wahl ihrer Mittel und eine Clique von gutsituierten Ehegattinnen will vom üppigen Kuchen des HamburgerSexgewerbes ein möglichst großes Stück abhaben. Der Thriller spieltin verschiedenen Hamburger Stadtvierteln, vom Hafen und St. Pauliüber Nienstedten, Eppendorf und Winterhude bis Poppenbüttel.Innerhalb von 24 Stunden wird gequält und getötet, wobei die Grenzenzwischen Gut und Böse sich immer mehr auflösen. "Wenn FrauenVerbrechen gegen Leib und Leben begehen, dann meist als sogenannterIntimizid; sie töten ihren Intimpartner, um sich gegen dessenGewalttätigkeiten zu wehren, um sich aus einer unerträglichenBeziehung zu befreien oder um sich für jahrelange Demütigungen undMisshandlungen zu rächen. Insofern hat die Tötung des männlichenIntimpartners durch eine Frau einen emanzipatorischen Charakter",sagt Autorin Andrea Hessler. "In meinem Plot dagegen versuchen dieverschiedenen Protagonistinnen, sich mittels sexueller Handlungen,Gewalt und Geschäftstüchtigkeit ein besseres Leben zu erarbeiten. Dietoten Männer sind aus ihrer Sicht eher Kollateralschädenemanzipatorischer Anstrengung als vorsätzlich getötete Opfer."Zum Buch:Money Pig, Thriller, 342 Seiten, 12,95 Euro, ISBN 978-3-9818392-2-7Rezensionsexemplare über: Heidberg Elf Verlag, Heidberg 11, 22301Hamburg, www.heidberg-elf.de, info@heidberg-elf.deMartin Koch, 0177 7 317 804Interview mit der Autorin Andrea HesslerWie kamen Sie auf die Idee, einen Thriller in der SM-Szene spielenzu lassen?Hessler: Ich habe im Rahmen eines journalistischen Projekts eineDomina getroffen. Sie hat mir einige Details aus ihrer Brancheverraten, zum Beispiel über die Spiele mit Entführungen undErpressungen. Das hat mich gleichzeitig schockiert und fasziniert.Außerdem habe ich viele Anregungen und Informationen erhalten bei denVeranstaltungen des interdisziplinären Forums Forensik, iff, inBremen, wo regelmäßig Fachleute aus den Bereichen Kriminologie,Kriminalistik, Gerichtsmedizin etc. berichten. Dabei erfährt manauch, dass reale Begebenheiten die besten Plots liefern.In "Money Pig" scheinen die Frauen deutlich stärkerePersönlichkeiten zu sein als die dort auftretenden Männer. Ist IhrThriller eine Art Emanzipationslektüre?Hessler: Nein, ich habe keine Botschaft. Es geht mir nur darum, zubeschreiben, dass auch Frauen bereit sein können, im Geschäftsleben -sogar im Sexgewerbe - mit eher männlichen Methoden, etwa körperlicherGewalt, zu arbeiten. Frauen sind nicht per se besser oder moralischerals Männer. Sie trauen sich in der Regel nur nicht so viel wieMänner, im Guten wie im Schlechten. Es ist wie bei Macbeth - dieEhefrau will den Aufstieg ihres Mannes, sich aber dabei nicht selbstdie Hände schmutzig machen. Das ist in "Money Pig" anders.Sogar ihre beiden Ermittlerinnen sind nicht moralisch einwandfreiund auch die Polizei spielt keine vorbildliche Rolle, denn es läufteiniges schief bei den Ermittlungen. Haben Sie sich dabei ankonkreten Vorfällen orientiert?Hessler: Sie meinen, an konkreten Ermittlungspannen? Nein, dashabe ich nicht. Meine Protagonisten und der gesamte Plot sind ja freierfunden. Allerdings denke ich, dass bei der Arbeit der Polizei, wiebei allen anderen Berufen, immer wieder Fehler passieren. Das istmenschlich. Den unfehlbaren Ermittler im Stil von Hercule Poirot gibtes in der Realität nicht. Daher liegt mir Philip Marlowe näher, derzwischendurch Mist baut, auch mal ordentlich aufs Maul bekommt undtrotzdem am Ende die Fäden der Geschichte zusammenführt.Autorin Andrea HesslerGeboren und aufgewachsen in Baden-WürttembergJurastudium in TübingenGeorg von Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten inDüsseldorfArbeitet als Journalistin für verschiedene WirtschaftsmagazinePressekontakt:Martin Koch, Heidberg Elf Verlagwww.heidberg-elf.deinfo@heidberg-elf.de0177 7 317 804Original-Content von: Heidberg Elf Verlag, übermittelt durch news aktuell