Maria (Kim Basinger) ist erfolgreich, schön und hat einen tollenMann. Ihr Glück könnte perfekt sein, wenn ihr nicht ein Wunschunerfüllt bliebe. Seit Jahren versucht sie vergeblich, ein Kind zubekommen. Nach neun Fehlgeburten will sie mit aller Macht ihr Glückerzwingen. "Um jeden Preis - I am here", ist am Montag, 20. Februar2017, 0.05 Uhr, im Kleinen Fernsehspiel des ZDF zu sehen.Maria jagt seit zehn Jahren verbissen dem Wunsch hinterher, einKind zu bekommen. Alle Versuche, sei es auf natürlichem oder"künstlichem" Weg, sind fehlgeschlagen. Auch als sie nach einerFehlgeburt beinahe verblutet, lässt sie nicht von ihrem Traum voneinem Kind ab. Marias Mann Peter (Sebastian Schipper) verwehrt ihrdaraufhin seine Unterstützung. In ihrer Verzweiflung fährt sie an diedeutsch-tschechische Grenze, in der Hoffnung, dort ihren Wunscherfüllen zu können. Auf einem Rasthof begegnet sie dem JunkieChristian (Jordan Prentice). Maria bietet ihm 10 000 Euro, wenn erihr hilft, ein Baby von einer Prostituierten zu kaufen. Sie ahntnicht, auf was sie sich damit einlässt.