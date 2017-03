Wuppertal (ots) -Buchtitel: Machtgier 4.0Autor: Klaus RottmannISBN: 978-3-7431-2374-8Als Paperback & E-Book, 376 SeitenBuchinhalt:Der Unternehmensberater Paul Stern erbt unerwartet eine ganzeFirma - inklusive des Prototypen einer unglaublichen Erfindung: der»Greenbox«. Sie verdoppelt die Reichweite von Elektrofahrzeugen undhalbiert den Verbrauch elektrischer Geräte. Dieses Erbe rückt Paulins Visier eines global agierenden Verbrechersyndikats, demmenschliche Werte und Gesetze fremd sind. Die Organisation will die»Greenbox« unbedingt in ihren Besitz bringen, und schreckt auch vorMord und Entführung nicht zurück. Unversehens muss Paul nicht nur umsein eigenes Leben kämpfen - sondern auch um das Leben seinerentführten Freundin. Gut, dass er sich dabei blind auf einige sehrgute Freunde verlassen kann! Wird es ihnen gemeinsam gelingen, gegendiese machtgierige und weltweit agierende Organisation zu bestehen?Im Handel unter:Amazonhttp://ots.de/xtjJsThaliahttp://ots.de/7UpfXÜber den Autor,Klaus Rottmann wurde 1962 in Wuppertal geboren. Er lebt dort undarbeitet seit über dreißig Jahren in der Industrie - die letztenzwölf Jahre als erfolgreicher freiberuflicher Berater für zahl-reicheinternationale Unternehmen. "Machtgier 4.0" ist sein erster Thriller,den er veröffentlicht. Viele der geschilderten Orte hat der Autorselbst bereist und konnte somit eine glaubwürdige Kulisse für seinenspannenden Thriller schaffen.Rezensionsexemplare:Um kostenfreie Rezensionsexemplare anzufordern, bitte eine E-Mailmit angehängtem Scan Ihres Presseausweises an: presse@bod.de senden.Pressekontakt:Klaus RottmannTelefon: +49 (0) 202 61 26 93; Mobil: +49 (0) 177 73 73 910;E-Mail: info@klaro-web.deOriginal-Content von: Klaro Consulting, übermittelt durch news aktuell