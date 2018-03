Mainz (ots) -In der Sowjetunion der Stalinzeit spielt der Thriller "Kind 44",den das ZDF am Montag, 19. März 2018, 22.15 Uhr, im Montagskinopräsentiert. Neben Tom Hardy und Noomi Rapace sind weitere prominenteSchauspieler zu sehen, darunter der gerade mit einem Oscarausgezeichnete Gary Oldman. Regie führte der Schweizer DanielEspinosa.Moskau, 1953. Geheimpolizist Leo Demidow (Tom Hardy) verfolgt mitseinen Männern Alexei (Fares Fares) und Wassili (Joel Kinnaman)vermeintliche Verräter und Staatsfeinde. Als Alexeis kleiner Sohn totaufgefunden wird, deuten alle Spuren daraufhin, dass der Jungeermordet wurde. Doch in der stalinistischen Sowjetunion gibt esoffiziell keine Morde. Der Tod des Jungen wird von den Behörden alsUnfall deklariert.Wenig später nimmt Leos Leben eine dramatische Wendung. Seine FrauRaisa (Noomi Rapace) wird des Verrats beschuldigt. Vergeblichversucht Leo, seinen obersten Vorgesetzten, General Kuzmin (VincentCassel), von Raisas Unschuld zu überzeugen. Die beiden werden nachWolsk verbannt, wo Leo eine Stelle bei der örtlichen Miliz unterLeitung von General Nesterow (Gary Oldman) annehmen muss. Wenigspäter wird an den Bahngleisen in Wolsk die Leiche eines Jungengefunden. Ebenso in Rostow am Don. Insgesamt zählt Leo 44 tote Kinderentlang der Bahnlinie zwischen Wolsk und Rostow. Alles deutet aufeinen Serienkiller hin. Leo kann Nesterow davon überzeugen,Ermittlungen aufzunehmen. Das kann für alle Beteiligten mit dem Tododer im Gulag enden."Kind 44" erhielt von der Deutschen Film- und Medienbewertung FBWdas Prädikat "besonders wertvoll", weil er klassischeThriller-Elemente mit gesellschaftskritischen Fragen verbindet. InRussland durfte der Film nicht gezeigt werden. Als eine Quelle derfiktiven Geschichte, die "Kind 44" erzählt, gilt der wahre Fall dessogenannten "Rippers von Rostow", Andrei Romanowitsch Tschikatilo,der 1994 hingerichtet wurde.https://presseportal.zdf.de/pm/kind-44/https://zdf.de/filme/montagskino/kind-44-100.htmlhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kind44Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell