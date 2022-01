Threadneedle Lux Enhanced Commodities AGH Acc GBP-H: Ist alles im grünen Bereich?

Am 22. Januar 2021 erreichte der Fond mit einem Kurspreis von 8,68 Euro das 52 Wochentief. Seither zog der Kurs um 23,94 Prozent in Richtung Norden. Die Anteilseigner konnten in den vergangenen 358 einen Anstieg genussvoll in ihrem Depot verfolgen.

Die Bären haben Threadneedle Lux Enhanced Commodities AGH Acc GBP-H fest im Griff

Die technische Analyse vermittelt Anlegern oft ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung