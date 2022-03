Threadneedle European Smaller Companies Fund: Wird es wirklich dazu kommen?

Was die Performance seit dem vergangenen 52 Wochentief angeht? Das 52 Wochentief, welches der Fond am 21. Februar 2022 erreichte, lag bei 13,43 Euro. Seit dem Kurstief stieg fiel der Preis des Fonds um 0,57 Prozent. Dies dürfte doch vor allem den Investoren von Threadneedle European Smaller Companies Fund in den vergangenen 8 Tagen gute Laune bereitet haben.

Threadneedle European ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!