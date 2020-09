Thoughtful Brands: Die Bullen schöpfen wieder etwas Hoffnung

Die Thoughtful Brands-Aktie erreichte in der ersten Augusthälfte ein Tief bei 0,104 Euro. Hier endete die nach dem Hoch vom 8. Juni bei 0,317 Euro begonnene Abwärtsbewegung. Es folgte ein steiler Anstieg, dem es zur Monatsmitte gelang, den 50-Tagedurchschnitt zu überwinden. In der Spitze drang die Aktie dabei am 24. August auf ein Hoch bei 0,209 Euro vor.

