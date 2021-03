Thoughtful Brands-Aktie: Stabilisierung läuft!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Thoughtful Brands-Aktie: der Schein läuft weiter in seiner Range von 0,029 bis 0,07 US-Dollar. Damit muss man feststellen, die Stabilisierung schreitet weiter voran und nimmt Form an. Idealerweise schaffen es die Bullen den bisherigen Tiefpunkt zu verteidigen und eine erneute Bewegung in Richtung des Widerstandsbereichs von rund 0,08 US-Dollar auszubauen. Mit Überschreiten des Widerstandsbereichs kommt sofort ein weiterer Anstieg infrage.

