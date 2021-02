Thoughtful Brands-Aktie: Riesige Schwankungen!

Am 5. Februar 2021 stand die Aktie noch bei 0,03 US-Dollar, am 11. Februar dann bei 0,06 US-Dollar. Der Zacken scheint eher wie eine Bewegung im Ein-Prozentbereich zu sein, anstatt eine satte Kursverdopplung. Hintergrund sind die riesigen Schwankungen der jüngsten Vergangenheit. Anfang 2020, sprich gerade einmal 12 Monate her, stand die Aktie noch bei 0,5 US-Dollar, sprich gut das Zehnfache höher.