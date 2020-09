Thoughtful Brands Aktie: Neue Zahlen sind da!

Das Unternehmen Thoughtful Brands, Inc. (kurz “Thoughful Brands“) hat am Dienstag Zahlen für die Monate Juni, Juli und August 2020 veröffentlicht. Demnach wurden im August Umsätze in Höhe von 3,809 Mio. kanadischen Dollar (CAD) erzielt, bei Ausgaben von 3,652 Mio. CAD. Im Juli waren es demnach 2,34 Mio. CAD Umsätze bei 2,418 Mio. CAD Ausgaben. Und im Juni solle es demnach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



